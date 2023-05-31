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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li senatörün F-16 şartı: Erdoğan ‘kavgacı’ tutumunu değiştirmeli

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘kavgacı’ tutumunu değiştirmezse Türkiye’nin F-16 talebine karşı çıkmayı sürdüreceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İki gün önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisini tebrik için arayan ABD Başkanı Joe Biden’a F-16 konusunu açmıştı. Biden’sa ”İsveç’i halledelim” diye yanıt verdiğini aktarmıştı. Türkiye İsveç(in NATO üyeliğine karşı çıkıyor.


Reuters’a göre Menendez, anlaşmaya yönelik muhalefet şerhini kaldırması için Erdoğan’ın NATO müttefiklerine ve komşularına karşı ‘daha az kavgacı’ bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

Demokrat senatör, Erdoğan’ın geçmişteki tavrını koruması halinde anlaşmaya karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için kongrenin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

Kongrenin alt kanadı temsilciler meclisinde, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesi onaylanmıştı. ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını kongreye iletmişti.

Son olarak Beyaz Saray, Türkiye’ye F-16 savaş uçakları için modernizasyon kiti satışına onay vermişti.

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