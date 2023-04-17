ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye F-16 parça satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongre’ye iletti.

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Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı. Son olarak, ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre’ye iletmişti.