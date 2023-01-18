Çavuşoğlu sitemli: F-16 talebiyle İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği bağlantısız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesinin ‘oldukça verimli’ geçtiğini söyledi ve ABD Kongresi’ne mesaj verdi.

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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma II. Bakanlar Toplantısı kapsamında ABD’nin başkentinde mevkidaşı Blinken ile görüşen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti: “Türkiye’nin F-16 talebiyle İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını, ABD Kongresinin bunları bağlantılı gibi göstermemesi gerektiğini söylüyoruz.”

Çavuşoğlu, ABD yönetimi kararlı durduğu takdirde ABD kongresinin F-16 konusundaki muhalefetinin aşılabileceğini söyledi.

Suriye konusunu da görüştüklerini anlatan Çavuşoğlu, Suriye’ye yeniden odaklanmak üzere ABD’yle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ancak ABD’nin daha önce başta ‘Menbiç yol haritası’ olmak üzere Türkiye’ye verdiği bazı sözleri tutmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Türkiye’ye davet ettiğini de belirtti.

Ne olmuştu?

Türkiye 100’den fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından programdaki pozisyonu askıya alınmıştı.

Bunun üzerine Türkiye, F-35’ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16’lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Bunun üzerine Türkiye’nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı.

ABD’den başka ülkelere silah satılabilmesi için Kongre’nin de bu satışa yeşil ışık yakması gerekiyor ancak çoğu Kongre üyesi Türkiye’ye silah satışına karşı çıkıyor.

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, F-16’ların Türkiye’ye satışını sınırlamayı öngören bir değişiklik önergesini onaylamıştı. Son olarak, ABD yönetimi, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre’ye iletmişti.

İsveç ve Finlandiya talebi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle güvenlik kaygısı artan Finlandiya ve İsveç NATO’ya başvurmuştu. İki ülkenin NATO’ya girebilmesi için tüm üyelerin bunu onaylaması gerekiyor. Türkiye’yse iki ülkenin ‘terörle mücadelede gereklilikleri sağlamadığı’ gerekçesiyle henüz bunu onaylamadı.

Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkili, ABD’nin kendilerini bu konuda uyardığını söylemişti. Yetkiliye göre, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini onaylamazsa ABD Kongresi’nin F-16 satışını onaylamayabileceği belirtildi.