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Yaramazlara biraz batar!

Fincancıya kart ve mektup yollama etkinliğine polis engeli

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO), cezaevindeki Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya kart ve mektup yollama etkinliği polis tarafından engellendi.

Fotoğraflar: İTO

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatılmıştı. TTB başkanı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınmış, ertesi gün ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.


‘Okursanız, gözaltına alınırsınız’ tehdidi

Bugün İstanbul Tabip Odası yöneticileri, meslektaşları ve dostları, “Dr. Şebnem Korur Fincancı yalnız değildir!” demek ve Fincancı’ya topluca kart ve mektup göndermek için Sirkeci Büyük Postane önünde toplandı. Gönderilecek kart ve mektuplar, basınla paylaşılmak istenirken polis grubu abluka altına aldı. Polis izin vermeyeceğini belirterek, herhangi bir açıklama yapıldığı takdirde gözaltına alacağını söyledi.

Polis postaneye kart ve mektupları postalamak için sadece bir kişinin girişine izin verdi.

İstanbul Tabip Odası’nın Fincancıya gönderdiği mektup şöyle:

“Değerli Başkanımız, Sevgili Şebnem Korur Fincancı,

Bir insanın bedensel olarak içerde olmasının düşüncesinin ve hizmetlerinin parmaklıklar ardında olması anlamına gelmediğini, bu anlamda hep aramızda olduğunuzu biliyoruz.

Biliyoruz ki içiniz rahat ve gözünüz arkada değil. Çünkü biliyorsunuz ki bedenen “içerde” olmanız temsil ettiğiniz kurumu yolundan alıkoyamayacaktır. Bugün de başkanı olduğunuz kurum çatısı altında, ülkemiz hekimlerinin ve halkın sağlığı için İstanbul Tabip Odası olarak görevimizin başındayız.

Belli bir zihniyetin dayattığı sağlık sistemi hekimleri ve halkımızı bir açmaza sürüklerken ağır çalışma koşullarına rağmen özveri ile çalışan meslektaşlarımızın ve hastalarımızın yanında olacağız. Yalnızca bedenen değil ruhen ve sosyal olarak da sağlıklı, özgür ve özgün fikirlere açık bir toplum için çalışacağız. Biliyoruz ki binlerce hekime örnek olmuş dürüst, iyi hekimliğinizle en büyük dileğiniz bu.

Birlikteliğimiz, meslekten gelen gücümüz, dayanışmamız hem size karşı uygulanan haksız, hukuksuz uygulamanın hem de Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırıların üstesinden gelecektir.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu”

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