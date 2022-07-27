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Yaramazlara biraz batar!

Apolas Lermi’den Ümit Özdağ’a 61 TL’lik dava


Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, kendisini hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 61 TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Fotoğraf: Apolas Lermi/Instagram

Trabzonspor’un Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarında, Yunanistanlı Matthaios Tsahouridis’in de sahne alacağını açıklanmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tsahouridis’i ‘Pontus soykırımının yıldönümünü andığını’ söyleyerek hedef göstermişti.


Tepkiler üzerine Trabzonspor, Tsahouridis’i programdan çıkartmıştı. Karara tepkili Apolas Lermi de sahneye çıkmayacağını açıklamıştı. Daha sonra hedef gösterilen Apolas Lermi’nin de konserleri iptal edilmeye başlamıştı.

Sanatçının 29 Mayıs’ta Denizli’de, 11 Haziran’da Bostancı’da, 31 Temmuz’da Sakarya’da vereceği konserler de belediye ve organizasyon tarafından iptal edilmişti.

Lermi, Özdağ’ın kendisini hedef göstermesi sonrası gelişen süreçle ilgili olarak Zafer Partisi lideri hakkında 61 TL’lik manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Lermi Trabzon kimliğinin hedef alındığını belirterek şehrin plakası olan ’61’ sayısının tazminat için simgesel olarak seçildiğini söyledi.

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