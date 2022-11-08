Akşam Postası / 8 Kasım 2022

Bahçeli, AKP’nin HDP ziyaretini ‘son derece doğal’ buldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP heyetinin HDP’yle görüşmesi hakkında ”Son derece doğal ve doğru bir adımdır” dedi.

Aksoy anketi: AKP ve HDP’de belirgin artış, ‘altılı masa’nın dördünde düşüş

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP geçen aya göre oylarını 2 puan artırırken, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi oyları düştü. AKP’nin ardından en belirgin oy artışıysa 1,1 puanla HDP’de görüldü.

Eski MİT’çi: Türkiye uyuşturucuda sadece köprü değil, aynı zamanda pazar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla Türkiye’deki mafya ve uyuşturucu baronları yeniden gündeme geldi.

AKP’li vekilin eşi eski savcıya ‘uyuşturucu’ davasında ‘rüşvet’ suçlaması

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli savcı Faruk Sarıoğlu’na ‘cumhuriyet tarihindeki tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin’ davasında meslektaşına rüşvet teklif etmekten dava açıldı. Sarıoğlu’nun dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenirken, ‘rüşvetin verilmemiş olması nedeniyle’ cezada yarı oranında indirim istendi.

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu büyük lokmadır, kimseye yedirmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Kasım’da davası görülecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili ”İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

AİHM’den, dokunulmazlıkları kaldırılan 13 HDP’li hakkında ‘hak ihlali’ kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2016’da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan HDP’li milletvekillerinin haksız olarak tutuklandıklarına karar verdi. Türkiye’nin 184 bin 600 avro tazminat ödemesine hükmetti.

Bakan Koca’dan hatırlatma dozu çağrısı: Aralıkta Covid-19 vakaları yükselebilir

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırdı.

Ekmek Üreticileri Sendikası başkanı ‘Türk milletini aşağılamak’tan gözaltına alındı

‘Ekmeğin aptal toplumların gıda maddesi’ olduğunu söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, iktidar yanlısı medya ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in hedef göstermesi sonrası ‘Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı.

İBB kararlı: Maliyet artsa da Halk Ekmek’e zam yok

İstanbul’da ekmeğe zam hazırlığı yapılırken İBB Halk Ekmek, maliyet artışına rağmen fiyatı üç lirada sabit tutacak.

Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: Fincancı’yı derhal serbest bırakın

Almanya Tabipleri Birliği Başkanı Klaus Reinhard, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yolladığı mektupta Fincancı’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Bankacılar, dolar/TL’de dalgalanmanın nedenini anladı: MB uyarıları ‘işe yaramış’

Dolar/TL dün 18,5’in altına gerilese de düşüş kalıcı olmadı ve kur bir aydır yatay bir seyir izlediği 18,6 seviyesine yeniden yükseldi.

Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları altın alımını hızlandırdı: Listede Türkiye de var

Gelişmekte olan ve ekonomik sorunlarla boğuşan ülkelerin merkez bankaları altın alımını artırdı.

‘Yeni model’de ihracat hedefi iyice zora girdi: Talep dört aydır zayıflıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat İklimi Endeksi, ekimde 47,9 seviyesine geriledi.

Nebati bankaların isyanını görmezden geldi, ‘Aynen devam’ dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların ve iş dünyasının şikayetlerini görmezden gelerek ‘ihtiyatlı teşvik politikalarına’ devam edeceklerini söyledi.

Dezenformasyon Merkezi, ‘formasyon’ saklıyor: TGS’ye kaçamak yanıtlar

Fahrettin Altun’un başında olduğu İletişim Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) gazetecileri hedef alan ‘dezenformasyon bülteni’ hakkında yönelttiği soruların bazılarını yanıtsız bırakırken bazılarına da kaçamak cevaplar verdi.

Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevilere polis müdahalesi

İktidarın Aleviliği inanç değil ‘kültür’ ifadesiyle tanımlayan kanun teklifine karşı Alevi örgütlerinin TBMM önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

AİHM, oğulları 937 gün morgda kalan Aygün çiftini haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), oğulları Belçika’da 2010’da cinayete kurban giden, savcılık kararıyla 937 gün morgda tutulan Türk ailenin açtığı davada aile lehine karar verdi.