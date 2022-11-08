AKP’li vekilin eşi eski savcıya ‘uyuşturucu’ davasında ‘rüşvet’ suçlaması

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli savcı Faruk Sarıoğlu’na ‘cumhuriyet tarihindeki tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin’ davasında meslektaşına rüşvet teklif etmekten dava açıldı. Sarıoğlu’nun dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istenirken, ‘rüşvetin verilmemiş olması nedeniyle’ cezada yarı oranında indirim istendi.

Sarıoğlu, AKP’li Zeybek’le hakkındaki soruşturma sürerken evlenmişti.

Fotoğraf: Instagram/Linkedin

Erzurum’da 2016’da düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroine ele geçirilmiş, bu ‘Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonu’ olarak duyurulmuştu. Yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan’ın da olduğu altı kişi tutuklanmıştı.

Bu tutuklamadan bir hafta sonra İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’yi tahliye eden hakim Cevdet Özcan’a rüşvet verildiği iddia edilmişti. Rüşvete aracılık etmekle suçlanan Mehmet Zeki Fidan’ın avukatı Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek o dönemde savcılık görevini yürüten Faruk Sarıoğlu’yla görüşmüştü.

İddiaya göre, Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Sarıoğlu o görüşmede, şunları söyledi: “Mehmet Zeki Fidan’ın avukatları ifade alma işleminden önce İstanbul’dan çok samimi olmadığım bir savcının selamıyla bana geldi. Olayı kısaca anlattılar. Adı geçen şüphelinin aslında bir suçu olmadığını belirttiler. Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu işlerin kolay halledildiğini, olayın Erzurum’da olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, daha önceden de İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi hapisten çıkardıklarını, bunun karşılığında sulh ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, parayı verirken arkalarında iz bırakmadıklarını, bu olayda hakime bir adet 10 TL’lik banknot verdiklerini bu banknotun üzerindeki seri numarasının şifre olduğunu söylediler.”

Savcı meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşmeyeceğini sordu.

Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyleyince Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi.

İlerleyen günlerde de Faruk Sarıoğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı.

‘Karşılığında ne istiyorsan verecekler’

28 Şubat 2019’daysa akşam saatlerinde Sarıoğlu soruşturma savcısının evine gitti. İçeri giren Sarıoğlu, şunları dedi: “Kardeş bu avukatların telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim. İstanbul’da çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla bana haber geldi. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar. Ama Saruhan, kamyon şoförü ve üç şüphelinin ifade tutanaklarını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil. Yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak. Senin verdiğin bile belli olmaz. Karşılığında ne kadar ne istiyorsan verecekler. Ben bir anlamda elçiyim.”

Soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşınırken yaşananlar da Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer aldı.

Sarıoğlu’nun yargılanması Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nde başladı. Yaklaşık 20 gün önceyse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcı Faruk Sarıoğlu’nun, ‘görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı‘ belirtilerek dört yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada rüşvet fiilinin gerçekleşmemesi nedeniyle bu cezanın yarı oranında indirilmesi istendi. Bu durumda istenen ceza iki yıldan altı yıla kadar.

Soruşturma sürerken AKP’li vekille evlendi

Sarıoğlu, hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AKP’li vekil Emine Zeybek’le evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.