‘Yeni model’de ihracat hedefi iyice zora girdi: Talep dört aydır zayıflıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye ihracat İklimi Endeksi, ekimde 47,9 seviyesine geriledi.

Endeks, 19 ay boyunca eşik değer olan 50’nin üzerinde kaldıktan sonra ilk kez ağustosta 48,8’e gerilemiş, eylülde de aynı değerde sabit kalmıştı.

Endekste 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerlerse bozulmaya işaret ediyor.

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İSO verilerine göre ekimde Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarında talep zayıflığı genele yayılı bir görünüm sergiledi. Avrupa’da, Türk imalatçılarının en büyük ihracat pazarı Almanya’nın üretimi üst üste dördüncü ay geriledi ve düşüş eylüle göre hızlandı. En büyük 18 ihracat pazarı içerisinde ekonomik aktivite sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde artış kaydetti.

Reuters’a konuşan S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalat sektörüne yönelik İhracat İklimi Endeksi anketi kapsamındaki ana ihracat pazarları arasında sadece BAE’nin büyüme bölgesinde kalması, küresel ekonomideki yavaşlamanın geniş çaplı olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Mevcut eğilimler, imalatçıların en azından 2022’nin geri kalan kısmında ihracat pazarlarından yeni sipariş almakta zorlanmaya devam edeceğini gösteriyor.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Aralık 2021’de uygulanmaya başlanan modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ekonomi yönetimi yeni modelde en erken iki yıl içinde sonuç alınabileceği öne sürse de bu uğurda girişilen yüklü faiz indirimleri TL’de görülmemiş değer kayıplarına neden oldu, zaten yüksek seyreden enflasyonu da iyice artırdı.