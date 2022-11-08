İmamoğlu: Her akşam aday konuşarak bizi gerçek gündemden uzak tutuyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Bizi gerçek konulardan uzak tutuyorlar” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 11 Kasım’da görülecek.

Dün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, daha önce İmamoğlu’nun davasına bakan hakimin bazı savcılar aracılığıyla İBB başkanına siyasi yasak getirmesi için baskılandığını yazmıştı.

Bugün Halk TV yayınına katılan İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sultanbeyli metrosunu 2024’te bitiriyoruz. Çökme işinden anlamam. Sayın cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum.

* Ülkemizin cumhurbaşkanı, benim projeme çöktü diyor. Ya Allah aşkına, ‘Benim projem’ kavramı yoktur. Devletin işinde ‘Ben’ diye bir şey olabilir mi? Siz kimsiniz, ben kimim? Bugün varız yarın yokuz. Esas olan devlet projesidir.

‘Togg’un açılışına davet edilmedim. Edilsem giderdim’

* Bu proje o ‘Benim projem’ dediği proje değil. Sayın Dalan başlattı 1988’de, Sözen yüzde 60’a getiriyor. 4 yıl sonra Erdoğan bitiriyor. Desteği bile ‘AK Parti verdi’ diyor, ‘AK Parti vermese aç kalırsın’… Sanki kendi darphanesi var.

* Üç hattında ödeneği bittiği için durduruluyor. Yani biz aslında görevi aldığımızda manzara şuydu. İki tane hat çalışıyordu. Bir tanesi Mecidiyeköy Mahmutbey hattı. Ama iyice yavaşlamış bir şekilde çalışıyordu. Bir tane de Alibeyköy Eminönü hattı. İnşaat hattı yani.

* O kadar kötü bir tasarımla yapılmış ki buranın yaklaşık 3 kilometresinin daha betonu dökülmüştü, bütün bunları sökmek sorunda kaldık. Çünkü bataklığın üzerine beton dökmüş oldular. Daha üzerine ray döşenmeden 3 kilometrelik betonarmenin 30-40 santim eğilimlendiğini gözlemledim.

* Togg’un açılışına davet edilmedim. Edilsem giderdim. Tarihi yarımadanın ilk elektrikli araçlarını Togg’dan almak istiyoruz.

‘Türkiye’nin temel meselesi gelir dağılımı’

* Anketler konuşuluyor, aday konuşuluyor. Eyvallah. Her akşam bunu konuşuyoruz. Bu ülke her akşam cumhurbaşkanı adayını konuşuyor. Bizi gerçek konulardan uzak tutuyorlar. Aslında konular ekmek zammı, ulaşım zammı… Bu bu ülkenin yüzde 14-15 oranında işsizi var.

* Türkiye’nin temel meselesi gelir dağılımı. Gelir paylaşımında bu ülkenin nimetlerinin yüzde 60’ı bu ülkenin yüzde 10’una ait. En alt gelirle en üst gelir grubu arasında çarpan 23 kat. Alt gelir grubu her sene 23 kat fakirleşiyor, üst gelir grubu 23 kat zenginleşiyor.

* Yüzde 150 enflasyonu, kendi yanılgılarını, kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırılıyorlar. ‘Cumhurbaşkanı adayı kim’, sana ne? Biz süreç yönetiyoruz, ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul’daki icraatlar ile ben sürecin en güçlü parçasıyım. İstanbul eşittir Türkiye. İstanbul’da kazanırsanız Türkiye’yi kazanırsınız.

* Ben ‘altılı masa’nın en çalışkan neferiyim. ‘Altılı masa’ dimdik ayakta durmak zorunda.

* Anketlere bakarsak bana ilk adaylık teklif edildiğinde Binali Yıldırım’la aramda yüzde 15 puan vardı ama biz 11 puana yakın farkla seçim kazandık.

‘Yargılanmayı bile zül görüyorum’

* Madem ki bu hakim ‘FETÖ’cü, 2020/5019, bu hakim hakkında HSK birinci dairenin verdiği karar ‘FETÖ’ soruşturmasına gerek yoktur kararı vermiş. Ne kadar aşağılık bir durum. Utanmamışlar bir de benim davaya ‘FETÖ’cü atamışlar. Mahkeme hakimi atayalı bir yıl olmamış. Bu hakim neden Samsun’a atandı?Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından ‘Gel sen İmamoğlu’na ceza ver seni ağır ceza reisi yapalım’ denmiş midir? Tehdit edilmiş midir? Ya da denileni yaparsan da ödüllenirsin denmiş midir?

* (YKS davası, hakime ‘siyasi yasak’ baskısı iddiaları) 16 milyon insanı göz göre göre yargılama çabası içindeler. Acımasızca yargıyı lekeliyorlar. Yargıyı tehdit etme söylemleri var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunu HSK en hızlı şekilde sorgular. Ben yargılanmayı bile zül görüyorum. Bunu yargılayan hakim, ‘ne yargılaması ya?’ diye düşünmeli. Bu siyasi bir yargılama.

* (Siyasi yasak bekliyor musunuz?) Her şeyi yapabilirler ama ben yargıya güvenmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu’nu siyaseten cezalandırılamazlar.

Sözcü gazetesi polemiği

* (Sözcü gazetesinde aleyhindeki bir haber nedeniyle gazete sahibinin annesinin kapısına zabıta yolladığı iddiaları) Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu iddiaları açmayı bile zul görürüm. Benim bir zabıtanın bir yere gidip gelmesiyle ne alakam olabilir? Bu konunun detayına girmek istemiyorum.

* Benim hiçbir sorunum yok. Olmaz da. Benim düşmanlık gibi bir düşüncem ruh halimde yok.

* (Çiğdem Toker’in ‘KİPTAŞ polis okulu arazisiyle ilgili soruya neden yedi ay sonra cevap verdi’ sorusuna) Bizde her şeyin cevabı var ama bu programa sığmaz.

* (‘Bir zabıta ekibi gitmiş ama sizin haberiniz yok sanırım?’) Evet rutin kontrol. Konuşmayı bile zul buluyorum. Herkesin yolu açık olsun.

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