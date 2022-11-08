Kılıçdaroğlu: İmamoğlu büyük lokmadır, kimseye yedirmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Kasım’da davası görülecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili ”İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 11 Kasım’da görülecek.

Dün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, daha önce İmamoğlu’nun davasına bakan hakime bazı savcılar aracılığıyla baskı yapıldığını yazmıştı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ”Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz” dedi.

Ülkenin bir yol ayrımına gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kırmızı bültenle aranırken Türkiye’de yaşadığı ortaya çıkan çete liderini hatırlattı. CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘fotoroman’ diyerek “Gram kadar onuru olsa istifa eder” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ”Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı haberleri bile yok. Bilmezlikten geliyorlar. Türkiye’nin itibarını koruyacak olan aziz milletim, kirli paradan, uyuşturucu parasından medet umanlardan uzak durun. Evlatlarını seviyorsanız uzak durun. Kirli para gelirse ne olur? Bunun yanıtı maalesef sokaklarımızda.

Biri çıkmış ‘Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz’ diyor. Ben bunu gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu ama bilsinler Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır.

‘İtirafı için teşekkür ederim’

Bu itirafı için teşekkür ederim. Burası Kolombiya mı? Ne demek haftada 5 bin kişi. Kendiler itiraf ediyor ama bana kızıyorlar. Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10’uncu köye gidecektir yine halkın çıkarlarını savunacaktır.

‘Bu uyuşturucu baronlarının ülkemizde işi ne?’

Şimdi soruyorum; bu uyuşturucu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz.

Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. Sekiz yıldır İstanbul’da villada oturuyor beyefendi. Saray, fotoroman ne yapıyorlar? Ağırlıyorlar herhalde. Sekiz yıldır beyefendi orada. Polis arama, kazı yapıyor. Kaybolan erkekler, kadınlar var. Biz üstlerine gittikleri zaman hareket ediyorlar ama bunlar beceremezler. Parayla teslim alınmışsanız iradeniz teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul’da her türlü pisliğe bulaşıyor. Bana ‘ispat et ispat’ diyorlardı ya. Daha neyini ispat edeyim? Sekiz yıldır krallar gibi yaşıyor adam İstanbul’da.

‘Hamisi sarayda oturan zat’

Yakasını tut ve götür mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek. İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız. Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Sarayda oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar.

Balkan, Kafkas mafyası Türkiye’de at koşturuyor. Uyuşturucu yüzünden birbirleriyle rekabet ediyorlar. Daha çok kara para demek daha çok uyuşturucu demektir. Daha çok uyuşturucu ise karnını doyurmaya tavuk döner alamayan gençlerimizin met denilen zehirlerin pençesine düşmesi demek.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 yılında uyuşturucu dosya sayısı 314 bin 466 2021 yılında 422 bin 479’a çıkmış. Bunlar yakalananlar. Geçen hafta Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporunu açıklamıştım. Bu raporları bizim okumadığımızı sanıyorlar. Biz devleti sizden çok daha iyi biliriz. Devletin saygınlığını koruyoruz biz. Devletimizi yüceltiriz. Siz devleti çürüttünüz.”