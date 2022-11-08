İBB kararlı: Maliyet artsa da Halk Ekmek’e zam yok

İstanbul’da ekmeğe zam hazırlığı yapılırken İBB Halk Ekmek, maliyet artışına rağmen fiyatı üç lirada sabit tutacak.

Fotoğraf: İBB

İstanbul’da ekmeği 5 liradan satan fırıncılar, şimdi de maliyetlerindeki artışa dayanamadıkları gerekçesiyle ekmeği 7,5 TL’den satmaya hazırlanıyor. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, “Buna kimse engel olamaz” diyerek zamların kesinlikle yapılacağını vurgulamıştı.

Başlayan tartışmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, maliyetler artsa da halk ekmeğe zam yapmayacaklarını söyledi. Nama Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL’den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz…” diye yazdı.