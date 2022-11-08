Polis ve özel güvenlik ABB binası önündeki ODTÜ’lüleri dövdü: En az altı gözaltı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) eski başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve Mansur Yavaş döneminde yeniden ihaleye açılan yol projesinin iptalini talep etmek üzere ABB Meclis toplantısını izlemek isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bileşenlerine polis saldırdı. En az altı öğrenci gözaltına alındı.

Görsel: Twitter

Kamuoyunda ‘rant yolu’ olarak bilinen Bilkent-İncek yol projesi yeniden ihaleye açılmasına tepkiler sürüyor. Belediyenin çalışmaları ‘Gölbaşı-Niğde Otobanı Bağlantı Yolu’ kapsamında yaptığını duyurmasına rağmen yol çalışmalarının ODTÜ arazisi içerisinde devam etmesinin ardından eylemlere başlayan ODTÜ bileşenleri, Meclis toplantısını izlemek üzere ABB önünde toplandı.

İleriHaber’de yer alan habere göre belediye yetkilileri, ODTÜ bileşenlerinin içeri girmesine ilk etapta izin vermedi. Bu sırada çoğu öğrenci olan ODTÜ bileşenleriyle güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri bazı öğrencileri dövdü.

Daha sonra beş ODTÜ’lü temsilci Meclis toplantısına girerken, dışarıda kalan ODTÜ bileşenleri bir basın açıklaması düzenledi.

Polisler, dışarıda bekleyen ODTÜ’lüleri biber gazı sıkıp döverek, belediye binası önünden uzaklaştırdı. Bu sırada en az altı öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gökçek'in rezidansları için ODTÜ Ormanı talan edilmesin, #RantYolunaHayır demek için gittiğimiz Ankara Belediyesi önünde @mansuryavas06 ve @ankarabbld ODTÜ Öğrencilerine önce güvenliği sonra polisi saldırttı. Gökçek'e direndik, size de direneceğiz. Ranta ve talana geçit yok! pic.twitter.com/w12PTytMqM — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) November 8, 2022

Ne olmuştu?

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan ‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ projesi, Gökçek ve ODTÜ’lüleri 2017’de karşı karşıya getirmişti.

Proje için üniversite rektörlüğü, Ankara Valiliği ve büyükşehir belediyesi arasında protokol imzalanmış, yaklaşık beş yıl önce gece yarısı dozer ve iş makineleriyle ODTÜ arazisine girilmiş, dokuz saatte büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı.

Yol çalışması sonrası belediye suçlanmış, Gökçek, 4 bine yakın ağacın taşındığını söylerken rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök protokol imzalandığında ‘yolun bu kadar geniş tutulduğunu bilmediğini’ öne sürmüştü. Daha sonra projenin yürütmesi durdurulmuştu.

Buna rağmen, projenin ihale süreci Mansur Yavaş döneminde tamamlandı. 26 Temmuz’da da belediyeye ait iş makineleri ormana girmek istemiş ancak öğrenciler başta olmak üzere ODTÜ’lü bileşenlerin karşı çıkmasıyla makineler hiçbir şey yapamadan araziyi terk etmişti.