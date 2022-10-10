ABB güvenliği, ODTÜ’lü öğrencileri belediye binasına almadı: ‘Mansur başkanımız diyeceksin’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) güvenlik görevlileri, eski başkan Melih Gökçek döneminde başlatılan ve Mansur Yavaş döneminde de devam ettirilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlarından geçen yol projesinin durdurulmasını talep eden ODTÜ bileşenlerini belediye toplantısına almadı: “Hitap ederken ‘Mansur bey’ değil, ‘Mansur başkanımız’ diye hitap edeceksin.”

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Medyascope’tan Dilek Şen’in haberine göre ODTÜ öğrencileri, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Eğitim-Sen işyeri temsilciliği ve onlara destek olan Ankaralılar bugün ABB Meclis toplantısına katılmak istedi.

Ancak belediye yetkilileri ve güvenlik görevlileri Covid-19 salgınını gerekçe göstererek öğrencileri belediye binasından içeri almadı. Durumu protesto eden öğrenciler ve güvenlik arasında tartışma çıktı.

Güvenlik amiri olduğunu belirten yetkili, “Ankaralılara set çekiyorsun. Bu eski belediye tavrı” diyen bir ODTÜ öğrencisine “Sen diye konuşma benimle” dedi. Öğrenciyse gülümseyerek kendisiyle konuşan güvenlik amirine “Şaka mı yapıyoruz burada? Biz ODTÜ ormanı parçalamasın diye belediye meclisini izlemeye geldik. Daha sakinliğinizi koruyamıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Bir başka güvenlik görevlisi de Yavaş’ı adıyla anan öğrencilere “Mansur bey diye değil, Mansur başkanımız diye hitap edeceksiniz” dedi.

Toplantıya alınmayan öğrenciler daha sonra belediye binası önünden ayrıldı.

Ne olmuştu?

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan ‘Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı’ projesi, Gökçek ve ODTÜ’lüleri 2017’de karşı karşıya getirmişti.

Proje için üniversite rektörlüğü, Ankara Valiliği ve büyükşehir belediyesi arasında protokol imzalanmış, yaklaşık beş yıl önce gece yarısı dozer ve iş makineleriyle ODTÜ arazisine girilmiş, dokuz saatte büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı.

Yol çalışması sonrası belediye suçlanmış, Gökçek, 4 bine yakın ağacın taşındığını söylerken rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök protokol imzalandığında ‘yolun bu kadar geniş tutulduğunu bilmediğini’ öne sürmüştü. Daha sonra projenin yürütmesi durdurulmuştu.

Buna rağmen, projenin ihale süreci Mansur Yavaş döneminde tamamlandı. 26 Temmuz’da da belediyeye ait iş makineleri ormana girmek istemiş ancak öğrenciler başta olmak üzere ODTÜ’lü bileşenlerin karşı çıkmasıyla makineler hiçbir şey yapamadan araziyi terk etmişti.