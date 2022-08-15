ODTÜ’lülerden Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde protesto: Rant yoluna hayır!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek döneminde başlatılan ve yeni dönemde de devam ettirilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanlarından geçen yol projesinin durdurulmasını talep eden ODTÜ bileşenleri başkan Mansur Yavaş’ı protesto etti.

Fotoğraf: ODTÜ Mezunlar Derneği

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan ‘tünel yol’ projesi, Gökçek ve ODTÜ’lüleri karşı karşıya getirmişti.

Proje için üniversite rektörlüğü, Ankara Valiliği ve büyükşehir belediyesi arasında protokol imzalanmış, yaklaşık beş yıl önce gece yarısı dozer ve iş makineleriyle ODTÜ arazisine girilmiş, dokuz saatte büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı.

Yol çalışması sonrası belediye suçlanmış, Gökçek, 4 bine yakın ağacın taşındığını söylerken rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök protokol imzalandığında ‘yolun bu kadar geniş tutulduğunu bilmediğini’ öne sürmüştü. Daha sonra projenin yürütmesi durdurulmuştu.

Buna rağmen, projenin ihale süreci Mansur Yavaş döneminde tamamlandı. Yaklaşık iki hafta önce de belediyeye ait iş makineleri ormana girmek istemiş ancak öğrenciler başta olmak üzere ODTÜ’lü bileşenlerin karşı çıkmasıyla makineler hiçbir şey yapamadan araziyi terk etmişti. Bileşenler, ormanda dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.

Belediye’nin tutumu da geçtiğimiz günlerde öğrencilerin inisiyatifiyle Devrim Stadyumu’nda düzenlenen alternatif mezuniyette de pankart ve afişlerle protesto edilmişti.

Alternatif Mezuniyet. Fotoğraf: Twitter

ODTÜ’lüler bugün de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önünde projeyi protesto etti. Öğrencilerin elinde ‘ABB elini ODTÜ’den çek’, ‘Ranta, talana geçit yok’ ve ‘Mansur elini ODTÜ’den çek’ diye yazılı pankartlar yer aldı.