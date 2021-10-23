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Yaramazlara biraz batar!

ODTÜ yolu için sessiz sedasız imzalanan sözleşmeye Ankaralılar tepkili

Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminden kalma, ‘ODTÜ yolu’ projesinde ihalenin tamamlandığı ortaya çıkınca sosyal medyadan eleştiri geldi.

ODTÜ arazisinden geçerek binlerce ağacın kesilmesine neden olan ‘tünel yol’ projesi, Gökçek ve ODTÜ’lüleri karşı karşıya getirmişti. Proje için üniversite rektörlüğü, Ankara valiliği ve büyükşehir belediyesi arasında protokol imzalanmış, yaklaşık dört yıl önce gece yarısı dozer ve iş makineleriyle ODTÜ arazisine girilmiş, dokuz saatte büyük bir ağaç kıyımı yapılmıştı. Yol çalışması sonrası belediye suçlanmış, Gökçek, 4 bine yakın ağacın taşındığını söylerken, rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, protokol imzalanırken projede yolun bu kadar geniş tutulduğunu bilmediğini öne sürmüştü. Daha sonra projenin yürütmesi durdurulmuştu.


Ancak projenin ABB nezdinden devam ettiği, ihale sürecinin tamamlanarak iki gün önce sözleşmenin imzalandığı ortaya çıktı.

‘Ortak akıl nerde’

Konuyla ilgili tweet atan Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları kaydetti: “ODTÜ’yü ikiye bölecek rant yolu ihalesi tarafından iptal edilmediği gibi sözleşmesi imzalanmış. Ortak akıl nerde derseniz , çocukluk tekerlemesi aklıma geldi. ‘Şeytan aldı götürdü satamadan getirdi.'”

‘Sevgili başkan yapma’

Karara bir tepki de İYİ Parti önceki dönem GİK üyesi olan Bülent Gürsoy’dan geldi: “Sevgili başkan yapma. Ankara’da en son açacağın yol bu, yapma…”

ODTÜ ormanlarını parçalayarak yok edecek olan projeye ODTÜ’lüler de tepkili: “ODTÜ’lülerin ve Ankaralıların tepkisi ile karşılaşmasına rağmen projeyi durdurmayan Mansur Yavaş, süreç boyunca ortak akıldan ve birlikte karar almaktan bahsetmişti.”

ODTÜ’lüler projeyle ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada şöyle demişti: “Mansur Yavaş, 2017 yılında Melih Gökçek’in bir gece ODTÜ ormanını yüzlerce iş makinesiyle katlederek başlangıcını yaptığı fakat ODTÜ’lülerin ve tüm yaşam savunucularının direnişi sayesinde yürütmesi durdurulan Bilkent-İncek Yolu ve Niğde Otoban Bağlantı projesini, nam-ı diğer Rant Yolu Projesini devam ettirmekte ne kadar hevesli olduğunu ortaya koydu.”

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