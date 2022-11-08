AİHM, oğulları 937 gün morgda kalan Aygün çiftini haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), oğulları Belçika’da 2010’da cinayete kurban giden, savcılık kararıyla 937 gün morgda tutulan Türk ailenin açtığı davada aile lehine karar verdi.

Vahit Aygün ve Naciye Aygün çiftinin 2012’de açtığı davayı karara bağlayan AİHM, Belçika savcılığının izin vermemesi nedeniyle uzun süre oğullarının cenazesini morgdan alamayan aileyi haklı buldu.

8’inci ve 9’uncu maddelerin ihlali

Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararda, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayat ve aile hayatına saygı hakkını öngören 8’inci maddesiyle düşünce, vicdan ve din inanç özgürlüğünü öngören 9’uncu maddenin ihlali olduğu bildirildi.

AİHM, Belçika’nın aileye 10 bin avro (186 bin lira) manevi tazminat ile 3 bin 460 avroluk (64 bin 356 lira) masrafları ödemesine hükmetti.

Belçika’nın Meulebeke kasabasında 8 Eylül 2010’da öldürülen Uğur Aygün (32) ile Süleyman Aygün (33) kardeşlerin cenazeleri, ‘savcılık soruşturması devam ettiği gerekçesiyle’ 937 gün morgda tutulmuştu. Anne ve babaları Naciye ve Vahit Aygün, oğullarının cenazesini Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine götürmek istemiş izin verilmeyince Belçika’da mahkemeye gitmiş, ardından AİHM’de dava açmışlardı. Aygün kardeşler, 9 Nisan 2013’te Türkiye’de toprağa verilmişti.

İki kardeşi silahla vuran komşuları, Şubat 2014’te sonuçlanan davada 29 yıl hapse mahkum edilmişti.