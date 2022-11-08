CHP’li Özel: Polis bandosu altı ay sonra CHP marşı çalsa olur mu? Biraz insaf!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında “Bir partinin yeni propaganda ve seçim şarkısını polis bandosuna çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklamıştı. AKP organizasyonunda bir de özel olarak bestelenen ‘Türkiye Yüzyılı’ isimli bir şarkı seslendirilmişti.

Şarkı, daha sonra Beştepe’de düzenlenen polis akademisi mezuniyet töreninde de seslendirilmiş ve bu tepki çekmişti.

ANKA’nın haberine göre bugün TBMM Genel Kurulu’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP’li Özel’in konuya dair tepkisi şöyle:

“Bir partinin yeni propaganda ve seçim şarkısını polis bandosuna çaldırmak, bu devletin çivisini çıkarmaktır. Bu devlete değer veren herkese söylüyoruz, bu devletin çivisini çıkarmak, milletin oyuyla şımarıp artık milletin aklıyla alay etmektir. Sonra bir de üstüne üstlük, Emniyet Müdürlüğü’ne açıklama yaptırıp, bunu A Haber muhabirine yazdırıp, halen daha ‘Türkiye’nin yüzyılını sahipleniyoruz’… Böyle bir açıklama olamaz, yapılamaz.

Böyle bir açıklama, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de yakışmaz, İçişleri Bakanlığı’na da yakışmaz, Türkiye Cumhuriyeti’ne de yakışmaz. Yazıklar olsun, bu kafadakilerin ellerinde bulundurdukları bu yetkiyle yaptıklarına. Ya bir vicdanınıza sorun ya. Altı ay sonra iktidar değişti, altı ay sonra geldi CHP, bando çalıyor CHP marşı. Olur mu arkadaşlar? Emniyet Müdürlüğü diyor ki ‘Altı okumuzu sahipleniyoruz’. Olur mu? Biraz insaf, biraz vicdan, biraz edep!”