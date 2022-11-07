EGM, AKP’nin vizyon belgesini sahiplendi: Türkiye yüzyılı için yola devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ programı için bestelenen şarkının seslendirilmesinin eleştirilmesi sonrası yayınladığı açıklamada “Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı toplantıda partisinin vizyon belgesini açıklamıştı. AKP organizasyonunda bir de özel olarak bestelenen ‘Türkiye Yüzyılı’ isimli bir şarkı da seslendirilmişti.

Şarkı, 1 Kasım’da Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde de seslendirilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklaması hatırlatıldı

EGM’nin Twitter hesabından yayınlanan açıklamada isim verilmeden ‘teşkilatın başarılarını karaladığı’ öne sürülen kimselere sitem edildi.

Açıklamada teşkilatın ‘uyuşturucunun kökünü kuruttuğu’ savunularak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun metamfetamin salgınına dair halkı uyardığı ve hükümeti eleştirdiği videoda, “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” dediği hatırlatılarak ‘en ağır suçlamaların’ yöneltildiği iddia edildi.

‘FETÖ’nün ‘belinin kırıldığı’, PKK’nın ‘çökertildiği’ savunulan açıklama şöyle sonlandırıldı: “Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz.”