Aksoy anketi: AKP ve HDP’de belirgin artış, ‘altılı masa’nın dördünde düşüş

Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP geçen aya göre oylarını 2 puan artırırken, CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi oyları düştü. AKP’nin ardından en belirgin oy artışıysa 1,1 puanla HDP’de görüldü.

Aksoy Araştırma’nın anketinde de, aylık sonuçlarını açıklayan üç farklı şirketin anketinde olduğu gibi AKP yüzde 30’un üstünde görülüyor.

Fotoğraf: AA

Aksoy, ‘Türkiye Monitörü’ araştırmasının ekim sonuçlarını açıkladı.

Bilgisayar destekli telefonla yapılan araştırmanın yüzde 95 güven aralığında, yüzde 2,5 hata payıyla hesaplandığı belirtildi. Ankette 26 ilden 1537 kişiyle görüşüldü.

Kararsızların da dağıtıldığı anket sonuçlarıysa şöyle:

AKP: Yüzde 31,7

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,3

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,8

DEVA Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,3

Gelecek Partisi: Yüzde 0,3

Diğer partiler: Yüzde 4,9

Grafik: Aksoy Araştırma/Ekim ayı anketi

Buna göre AKP geçen aya göre oy potansiyelini 2 puan artırdı. CHP’de 1 puan, İYİ Parti’deyse 0,8 puan düşüş kaydedildi.

HDP oylarını artıran partilerden oldu. Geçen ay yüzde 10,1 oranında oy potansiyeli olan HDP, ankete göre bunu 1,1 artırdı. MHP’yse oyunu geçen aya göre 0,2 artırabildi.

Aksoy’un geçen ayki anketinde yüzde 2,1 çıkan DEVA ve yüzde 1’deki Gelecek Partisi bu ankette 0,7’şer puan kaybetti. Saadet Partisi’yse geçen aya göre oy potansiyelini 0,2 puan artırdı. ‘Diğer’ kategorisindeki partilerin oyları geçen ay yüzde 5,1 ölçülmüştü.

Grafik: Aksoy Araştırma/Eylül ayı anketi

Diğer anketler

Diğer üç farklı şirketin anketinde de AKP’nin oyu yüzde 30 ve üstünde görülüyor.

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü. AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

ORC’nin bu ay yayımlanan anketindeki sonuçlarsa şöyle:

AKP: Yüzde 30,4

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 17,6

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 6,5

Gelecek Partisi: Yüzde 2,6

DEVA: Yüzde 2,5

TDP: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 1,5

Yine bu ay açıklanan Yöneylem’in anketinde AKP yüzde 32’nin üstünde.

Anket sonuçları şöyle: