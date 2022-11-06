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Yaramazlara biraz batar!

ORC anketi: ‘Millet’, ‘cumhur’un 4,7 puan önünde

ORC Araştırma’nın kasım anketine göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’, CHP ve  İYİ Parti’nin başını çektiği ‘millet ittifakı’nın 4,7 puan gerisinde. Oy dağılımlarındaysa geçen aya göre ciddi değişimler olmadı.

Fotoğraf: AA

41 ilde 3 bin 420 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle düzenlenen ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy dağılımı şöyle:


  • AKP: Yüzde 30,4
  • CHP: Yüzde 24
  • İYİ Parti: Yüzde 17,6
  • HDP: Yüzde 7,2
  • MHP: Yüzde 6,5
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,6
  • DEVA: Yüzde 2,5
  • TDP: Yüzde 2,1
  • BTP: Yüzde 1,9
  • Diğer: Yüzde 1,5

Buna göre AKP geçen ayki ORC anketine göre 0,2 puan, İYİ Parti 1,1, CHP 0,5, HDP 0,1, Gelecek Partisi 0,9,  oy kaybederken, DEVA 0,1, MHP 0,2, TDP 0,6, puan oy artırdı.

ORC’nin ekim anketi şöyleydi:

  • AKP: Yüzde 30,2
  • CHP: Yüzde 24,5
  • İYİ Parti: Yüzde 18,7
  • HDP: Yüzde 7,3
  • MHP: Yüzde 6,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 3,5
  • DEVA: Yüzde 2,4
  • BTP: Yüzde 1,8
  • BBP: Yüzde 1,7
  • TDP: Yüzde 1,5
  • Diğer: Yüzde 2,1

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