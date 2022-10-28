MetroPOLL anketi: ‘Cumhur’ bir ayda sıçradı, ‘millet’le farkı 11 puana çıkardı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre AKP ve MHP’den oluşan ‘cumhur ittifakı’, kararsızlar dağıtılınca CHP ve İYİ Parti’den oluşan ‘millet ittifakı’na 10,7 puan fark atıyor.

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Araştırmayı, şirketin kurucusu Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sorulan ankette ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedildi.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü.

AKP, CHP ve ikinciliği kaptırdığı İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

Ortak aday çıkarmak ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için toplanan ‘altılı masa’dan DEVA Partisi ile Saadet Partisi’nin de oy oranı dahil edildiğinde ankette yer alan muhalefet partilerinin toplam oy oranı yüzde 38,3 oldu.

Geçen ayki MetroPOLL anketinde ‘cumhur ittifakı’, ‘millet ittifakı’ndan beş puan önde olarak kaydedilmişti. Ankette kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 33,6, CHP’yse yüzde 24,8 olarak kaydedilmişti.