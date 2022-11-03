Anket: AKP’de dipten dönüş belirginleşti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 32,4 olarak ölçüldü. CHP’nin oyu yüzde 29,1 seviyesinde. MHP’yse yüzde 7 barajının bile altında.

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İktidar farklı bir karar almazsa genel seçimler Haziran 2023’de yapılacak. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Anketler iktidar partisinin güç kaybettiğini gösteriyor. Hatta bazı anketlere göre AKP artık birinci parti değil. İktidarsa yaz aylarındaki asgari ücret zammı gibi hamlelerle bu gidişatı tersine çevirdiğini söylüyor.

Yöneylem Araştırma’nın 24-28 Ekim arasında düzenlediği ankette AKP yüzde 32,4 olarak ölçüldü.

27 ilde 2 bin 400 kişinin katıldığı ankette kararsızlar dağıtıldığında partilerin oy oranı şöyle oldu:

AKP yüzde 32,4

CHP yüzde 29,1

İYİ Parti yüzde 12,4

HDP yüzde 10,1

MHP yüzde 5,8

DEVA Partisi yüzde 1,6

Zafer Partisi yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,3

Aynı şirketin bir önceki anketi

Yöneylemin 23-28 Eylül arasında yaptığı ankette partilerin oy oranı şöyle olmuştu:

AKP yüzde 31,1

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 9,2

MHP yüzde 7,1

DEVA Partisi yüzde 2,4

Zafer Partisi yüzde 2,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,8

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,1

Şirketin 25 Ağustos-1 Eylül arasında yaptırdığı ankette CHP yüzde 29,7 oyla, AKP’nin (29,5) önünde ölçülmüştü.

Diğer şirketlerin anketleri

MetroPOLL Araştırma’nın ekim anketinde ‘kararsızlar’ dağıtılınca AKP’nin yüzde 36,3’lük ve MHP’nin yüzde 10’luk oyuyla ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46,3 olarak kaydedilmişti.

‘Millet ittifakı’ysa CHP’nin yüzde 23,2 ve İYİ Parti’nin 12,4’lük oyuyla yüzde 35,6 olarak ölçüldü.

AKP, CHP ve İYİ Parti’den sonra en çok oy alan parti HDP’nin oy oranıysa yüzde 11,9.

ORC Araştırma’nın anketindeki durumsa şöyle çıkmıştı: