Bankacılar, dolar/TL’de dalgalanmanın nedenini anladı: MB uyarıları ‘işe yaramış’

Dolar/TL dün 18,5’in altına gerilese de düşüş kalıcı olmadı ve kur bir aydır yatay bir seyir izlediği 18,6 seviyesine yeniden yükseldi.

Bankacılar ilk etapta düşüşe anlam vermeye, TL’de nominal bir değer kazancı görülüp görülmeyeceğini anlamaya çalıştı. Kurun yatay işlem gördüğü seviyelere yeniden gelmesiyle süreç piyasada bir miktar daha netlik kazandı.

Fotoğraf: Reuters

TL’deki değişimler kamunun döviz piyasasında belirleyici olması nedeniyle yakından izleniyor.

Dolar/TL dün 18,45 seviyesine kadar geriledikten sonra işlemlerin hacim kazanmasıyla 18,6 seviyesine yükseldi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir bankacı, şunları kaydetti: “Merkez Bankası’nın (MB) bankaların döviz işlemlerini 10:00-16:00 saatleri arasına taşımasını tamamladığını görüyoruz. Dolayısıyla artık piyasa dışı ilan edilen saatlerde gelebilecek bir döviz satışı dünkü gibi kuru düşürebilir. Ancak bu politikada kurun daha sonra eski yerine geliyor olması bunun geçici bir değişim olduğunu gösterir.”

Başka bir uzmansa piyasa dışı saatlerde lokal bankaların işlem yapmasının önüne geçilmesinin ardından ilgili saatlerde gelebilecek ve normalde piyasada değişim yaratmayacak büyüklükte işlemlerin kurda geçici düşüş ve yükselişler yaşatabileceğini belirtti.

MB, mayısta sözlü olarak bankaların döviz işlemlerini 10:00-16:00 saatleri arasına çekmesini istemiş daha sonra bu isteğini yazılı uyarıya dönüştürmüştü. MB, son olarak ekim sonunda bankalara ‘denetim’ başlıklı bir yazı göndererek ilan edilen saatler dışında işlemlerin ‘müfettişler tarafından’ incelenmeye devam edileceğini belirtmişti.

Bankacılar, ilgili uyarıların ardından piyasadaki işlem hacimlerinin çok büyük bir bölümünün ilan edilen saatlere taşındığını, dışarıda kalan saatlerdeki hacimsiz işlemlerdeyse lokal bankaların neredeyse hiç yer almadığını belirtti.

Ekonomi yönetimi aralıktaki kur krizinden bu yana başta MB olmak üzere kamuyu döviz piyasasında arz/talep ve rezervlerin izin verdiği ölçüde yön için belirleyici konumuna getiren adımlar atmıştı.