Dezenformasyon Merkezi, ‘formasyon’ saklıyor: TGS’ye kaçamak yanıtlar

Fahrettin Altun’un başında olduğu İletişim Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın (TGS) gazetecileri hedef alan ‘dezenformasyon bülteni’ hakkında yönelttiği soruların bazılarını yanıtsız bırakırken bazılarına da kaçamak cevaplar verdi.

Fotoğraf: TGS

İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayımlamaya başlamış, ilk sayıda muhalif basın hedef alınmıştı.

Gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak nitelediği düzenlemenin yasalaşmasının ardından İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ‘dezenformasyon bülteni‘nde Bartın’daki maden patlamasındaki ihmaller reddedilmiş; Sayıştay raporlarının ‘yanlış okunduğu’ iddia edilmişti.

Kurulduğu günden itibaren kafalarda soru işaretleri oluşturulan ve ‘dezenformasyon sicili kabarık’ A Haber yazarı İdris Kardaş’ın getirildiği bu merkeze TGS’den de tepki gelmişti. TGS, konu hakkında başkanlığa yedi soru yöneltmişti.

Ya yanıtsız ya kaçamak yanıtlı

TGS, soruların ikisine yanıt alamadı. Diğer sorularaysa kaçamak yanıtlar yöneltildi.

Verilen yanıtlarda bu alanın merkezi bütçesinin bulunmadığı öne sürülürken, merkezin kadro sayısı ve kadroların unvanları hakkındaki sorulara cevap verilmedi.

Başkanlık, “A Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır? Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?” sorusuna yanıt vermedi.

TGS’nin “Dezenformasyona Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Hangi daire başkanlığına bağlıdır” sorusuna İletişim Başkanlığı, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip etmek ve dezenformasyonla mücadele etmek üzere Başkanlık makamına bağlı olarak makam oluruyla kurulmuştur” yanıtını verdi.

Altun yönetimindeki başkanlık merkezde kaç kişinin çalıştığına ilişkin soruyu da bilgi vermeden yanıtladı: “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile çalışmalarını yürütmektedir.”

Başkanlık dezenformasyon merkezinin yetki, görev ve faliyet alanına ilişkin verdiği yanıtta, şunları kaydetti: “Merkez, Türkiye aleyhin yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ederek ülkemize yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet göstermektedir.”

İletişim Başkanlığı, “Dezenformasyona Mücadele Merkezi hangi yasal dayanakla kurulmuştur?” Sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Başkanlığımıza, 24/07/2018 tarihli ve 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde ‘Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak’ ve (f) bendi çerçevesinde ‘Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak’ görevleri verilmiştir.”