‘Sansür yasası’nın ilk günü: İletişim Başkanlığı’ndan ‘ihmal yok’ bülteni

Gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak nitelediği düzenlemenin yasalaşmasının ardından İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ‘dezenformasyon bülteni‘nde Bartın’daki maden patlamasındaki ihmaller reddedildi. Bültende Sayıştay raporlarının ‘yanlış okunduğu’ iddia edildi.

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Fahrettin Altun’un başında olduğu İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayımlamaya başlamış, ilk sayıda muhalif basın hedef alınmıştı.

Bülten uygulaması bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürütlüğe giren ‘sansür yasası’nın TBMM’ye sunulma sürecinde başlatılmıştı.

9-16 Ekim tarihlerini kapsayan son bültende Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 kişinin ölümüne neden olan maden patlaması hakkında da ifadeler yer aldı.

Sayıştay raporu: İhmal var

Söz konusu maden hakkında 2019’da yayımlanan Sayıştay Rapor’unda, “2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu neden müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir” denmesine rağmen, İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı bültende, “Sayıştay raporlarındaki öneriler dikkate alınmış, hatta mevzuatın gerektirdiğinden daha fazla tedbir alınmıştır” iddiası yer aldı.

İletişim Başkanlığı’nın konu hakkındaki iddiası şöyle: “Bartın’da, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen kazaya ilişkin, ‘Sayıştay raporlarındaki uyarı ve öneriler dikkate alınmadı‘ iddiası doğru değildir. Raporda ‘Solunabilir ve Patlayabilir Tozla Mücadele’ başlığı altında yer verilen bilgiler, çarpıtılarak dezenformasyona konu olmuştur. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Sayıştay raporundaki genel bilgilendirmeler, ‘grizu patlaması riski tespit edildi‘ şeklinde yorumlanmıştır. Madenlerde yönetmelik ve mevzuatların uygulanmasına yönelik veriler, tüm iddiaları çürütür niteliktedir. Madenlerde, patlayabilir tozla mücadele çalışmalarına yön verebilmek için yer altındaki noktalardan düzenli olarak toz numunesi alınmaktadır. Sonuçların yüksek çıkması durumunda yıkama ve taş tozu serpme çalışması yapılmaktadır.”

Teyit.org’un patlamanın ardından yaptığı araştırmada da ciddi ihmallerin olduğu konusunda Sayıştay’ın uyardığı, raporların ekran görüntüsüyle anlatılmıştı.

‘Haftanın yalanları’

Söz konusu bültende, ‘Haftanın yalanları’ başlığıyla şu konular yalanlanmaya çalışıldı: