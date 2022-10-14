Sayıştay, Bartın’daki maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarmış!

Sayıştay’ın Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Bugün akşam saatlerinde TTK Amasra Müessesesi’ndeki patlamada en az 14 işçi hayatını kaybetti. 49 işçi riskli bölgede kurtarılmayı bekliyor.

Maden-İş’in açıklamasına göre sebep grizu (belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz) patlaması. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ilk bulguların bu yönde olduğunu söyledi.

Hem 2017 hem 2019 raporunda

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sayıştay’ın 2019 raporunu paylaşarak kurumun grizu patlamasına karşı uyardığını yazdı.

Buna göre Sayıştay raporunda, üretim derinliği -300 metreye ulaştığı için çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğu, ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı uyarısı yer alıyor.

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı raporda şunlar yazıyor: “2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu neden müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra ‘Kurum Degaj Yönergesi’ hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir.”

Sayıştay uyarmıştı! ⬇️



Sayıştay, Bartın Amasra'daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını;



Çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor diyor!



Kaynak: Sayıştay TTK 2019 Yılı Denetim Raporu⬇️ pic.twitter.com/G4fer0In2A — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) October 14, 2022

Halk TV’den Hazar Dost’un aktardığına göre Sayıştay’ın 2017 raporunda da uyarılar yer almış. Raporda ocağın ana havalandırmasının tersine çalışabilecek durumda olmadığı belirtilirken işçi güvenliği ekipmanlarının yeterli olmadığı vurgulanmış. Ayrıca, bu eksiklerden kaynaklı olarak işletmeye 146 bin TL para cezası kesilmiş, indirimle 109 bin TL ödenmiş.