Bartın’da maden ocağında patlama

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde patlama oldu.

Görsel: AA

AA’nın aktardığına göre TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle 18.15’te patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali Nurtaç Arslan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini bildirirken valilik açıklamasında patlamanın -300 kotunda olduğu yazıldı.

Halk TV’ye bağlanan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, maden ocağı içerisinde 87 işçinin olduğunu altı tanesinin ‘hareketsiz göründüğünü’ bildirdi.