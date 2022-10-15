Kılıçdaroğlu’ndan Bartın’daki maden patlamasıyla ilgili ‘olası ihmal’ çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın’ın Amasra ilçesinde en az 40 işçinin öldüğü patlama hakkında Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu” dedi.

Fotoğraf: CHP

Bartın’da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu patlamasında en az 40 işçi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 11 madencinin biriyse taburcu oldu.

Sayıştay, Bartın’daki maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyardığı ortaya çıkınca Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan yalanlama gelmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda olası ihmallerin hesabını soracağını söyledi: “Acımız tarifsiz… Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!”