TGS’den Altun’a ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’yle ilgili yedi soru, 15 gün süre

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), ‘sansür yasası’na paralel kurulan ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ hakkında yedi soru sordu; 15 gün içinde yanıt bekleniyor.

İlk çalışmaları haftalık dezenformasyon bülteni çıkarmak olan merkez, ‘sansür yasası’ Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girer girmez Bartın’daki maden patlaması hakkında Sayıştay raporlarına dayandırılan haberleri yalanlama uğraşına girmişti. İletişim uzmanları merkezin kuruluş amacı, süreci ve diğer birçok yanının aydınlatılmaya muhtaç olduğunu düşünüyor.

Fotoğraf: Diken/AA

Fahrettin Altun’un başında olduğu İletişim Başkanlığı, ‘dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek’ iddiasıyla ‘dezenformasyon bülteni’ yayımlamaya başlamış, ilk sayıda muhalif basın hedef alınmıştı.

Gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak nitelediği düzenlemenin yasalaşmasının ardından İletişim Başkanlığı’nın yayımladığı ‘dezenformasyon bülteni‘nde Bartın’daki maden patlamasındaki ihmaller reddedilmiş; Sayıştay raporlarının ‘yanlış okunduğu’ iddia edilmişti.

Kurulduğu günden itibaren kafalarda soru işaretleri oluşturulan ve ‘dezenformasyon sicili kabarık’ bir A Haber yazarı getirilen bu merkeze TGS’den de tepki geldi.

TGS’nin açıklamasında merkez hakkında yedi soru iletilerek yanıt istendi:

Açıklama şöyle:

*5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, başkanlık bünyesinde müstakil bir ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ kurulduğunu ve merkez koordinatörü olarak İdris Kardaş’ın atandığını duyurmuştur. Merkez, sansür yasasının TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğü günlerde dezenformasyon bülteni yayımlamaya başlamıştır. Ama kamuoyunca söz konusu merkeze dair teşkilattaki yerinden çalışma usullerine kadar pek çok soru işareti yaratan merkez hakkında başkaca herhangi bir bilgiye ulaşılamamaktadır.

*Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak bilgi edinme hakkı kapsamında İletişim Başkanlığı’na aşağıdaki soruları yönelttik:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Merkez, hangi daire başkanlığına bağlıdır? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin hangi yasal dayanakla kurulmuştur? Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir? Merkezin yetki ve görevleri nelerdir? Merkez hangi faaliyetlerde bulunmaktadır? Merkezin kaç kişilik kadrosu vardır? Bu kadroların unvanları nedir? Merkezin bütçesi ne kadardır? A Haber yazarıyken merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş ne şekilde istihdam edilmiştir. Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?

*Başkanlığın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11’inci Maddesi uyarınca on beş iş günü içerisinde sorularımıza cevap vermesi gerekmekte olup verilmediği takdirde itiraz ve dava hakkımızın saklı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.