Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları altın alımını hızlandırdı: Listede Türkiye de var

Gelişmekte olan ve ekonomik sorunlarla boğuşan ülkelerin merkez bankaları altın alımını artırdı.

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Gelişmekte olup ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin merkez bankaları altın alımına hız verdi.

Bloomberg’in aktardığına göre, para birimi eylüle kadar yıllık yüzde 52 değer kaybeden Türkiye, aynı dönemde altın varlıklarına 95,5 ton ekledi. Mısır, para birimi yüzde 20 düşerken 44,8 ton altın aldı. Hindistan’ın 40,5 tonluk alımı, rupinin yüzde 8,7’lik değer kaybıyla aynı dönemde gerçekleşti.

Merkez bankasının kasasına külçe altın yığmak, yatırımcılara, hükümetin ihtiyatlı ve güvenilir bir borçlu olacağına dair güçlü bir sinyal vermeyi amaçlıyor. Bununla birlikte, hiçbir miktarda altın alımı, örneğin mali açıdan yetersiz Mısır hükümetinin iyi bir borçlu olduğuna kimseyi ikna etmeyecek.

Türkiye ve Mısır, ABD’nin önemli müttefikleri olsa da, son dönemde ilişkileri kötüleşmişti. Şubatta, ABD ve Batı öncülüğünde Rusya merkez bankasına yönelik uygulanan koordineli yaptırımlar, 498 milyar dolarlık rezervin çoğunun buharlaşmasına neden oldu.

Bu açıdan bakınca, Türkiye ve Mısır’ın alımları dikkat çekiyor. Altın yatırımı, dolar yatırımına göre daha güvenli çünkü dolar, ABD’nin para birimi. ABD, faiz artışı veya para basma gibi hamlelerle doların seyrini değiştirebilir. Bu da, yatırımlarını dolara yapan ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle doların yerini altının almasını normal.