Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevilere polis müdahalesi

İktidarın Aleviliği inanç değil ‘kültür’ ifadesiyle tanımlayan kanun teklifine karşı Alevi örgütlerinin TBMM önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti.

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TBMM Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifinde ‘Alevilik’le ilgili düzenlemeler ‘kültür’ ifadesiyle kabul edildi. Alevi örgütlerinin ‘ifade inanç olarak değiştirilsin’ talebiyse kabul edilmedi. Düzenlemeye Alevi örgütleri başından beri karşı çıkıyordu.

Polis, Alevi kurumlarının bugün saat 10:00’da TBMM Dikmen kapısı önünde yapmak istediği basın açıklamasına müdahale etti. CHP, HDP ve TİP’li milletvekillerinin de katıldığı eylemde göstericilere karşı gaz bombası da kullanıldı.