Akşam Postası / 7 Haziran 2022

İstanbul Sözleşmesi davası: Savcı yine ‘hukuka aykırı’ dedi; iptal talep etti

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı Danıştay’da açılan davada, Danıştay Savcısı Aytaç Kurt, bir önceki duruşmadaki mütalaasını tekrarlayarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptaline karar verilmesini talep etti.

Türkiye’nin ‘değiştiği’ tarih: 7 Haziran ve sonrasında yaşananlar

Türkiye ve AKP’nin tarihinde unutulmayan günlerden biri 7 Haziran 2015… Bu tarihte AKP’nin 13 yıllık iktidarın ardından Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş, Kürt siyasi hareketinin temsilcisi HDP ilk defa barajı aşmış ve Türkiye yeniden koalisyon hükümetlerini hatırlamıştı. 7 Haziran 2015, sandıktan çıkan bu sonuçların ardından Türkiye’yi sarsan kanlı günlerin başlangıcı olarak hatırlanıyor.

Kira düzenlemesinde sessizlik: 10 günü geçti ama Erdoğan ‘müjdeyi’ veremedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un, “Hem kiracıyı hem de ev sahiplerini mağdur etmeyeceğiz” sözleriyle duyurduğu kira düzenlemesinde sessizlik hakim.

TÜSİAD başkanı, Nebati’ye kibarca ‘akıl verdi’: Gerekirse büyümeden taviz verilmeli

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadele için gerekirse büyümeden taviz verilmesi gerektiğini söyledi.

Atatürk Havalimanı’nın içini çoktan boşaltmışlar

Atatürk Havalimanı’ndaki cihazların, yolcu köprülerinin ve bagaj sistemlerinin geçen yıl sökülerek başka havalimanlarına taşındığı ortaya çıktı. Birçok cihazın Gaziantep Havalimanı’na kurulduğu belirtildi.

Anket: AKP yüzde 30’un altını gördü, CHP farkı kapattı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin haziran anketine göre AKP, yüzde 30’un altını görürken, CHP’yle arasındaki fark 0,3 puana düştü.

TELE1 yönetimine göre RTÜK kanalın lisansına ‘çökmeye çalışıyor’

TELE1 yönetimi, Radyo Televizyon ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kendilerinden henüz kesinleşmemiş cezaların bile parasını iki hafta içinde ödemesini istediğini açıkladı. Bunların ödenmemesi durumundaysa kanala haciz geleceği ve lisansının satılacağı söylendi.

ODTÜ’de Onur Yürüyüşü’ne yasak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, üniversite kampüsü içerisinde 10’uncu kez düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini açıkladı.

AP’den Ankara’yı ağır eleştiren Türkiye raporu: Üyelik süreci kasten imha edildi

Avrupa Parlamentosu 2021 Türkiye Raporunu Strazburg’daki genel oturumda oylayarak kabul etti.

KKTC devlet kanalının müdürüne ‘seçim yasaklarına uymamak’tan hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıçdaroğlu, muhafazakar genç kadınlara seslendi: CHP eski CHP değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar genç kadın seçmene seslenerek, ‘‘CHP eski CHP değil; siz de eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz” dedi.

MHP’nin oyunu düşük gösteren anketler Bahçeli’ye aforizma yazdırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında MHP’nin oy oranının giderek düştüğünü gösteren anketlere kızdı.

Babacan: Ortak aday için acele edilmemeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı açıklama konusunda acele etmemesi gerektiğini söyledi. Babacan, ”Temel politikalarda ortak söylem oluşmadıktan sonra ortak aday belirlemek risk” dedi.

Bitcoin dibi görmüş olabilir, diğerleri soru işareti

Uzun bir aranın ardından yükselişe geçerek yatırımcıları umutlandıran Bitcoin yeniden 29,5 bin dolara geriledi. Bazı analistlere göre bu artık dip noktası.

Uzay’a gitmek için şimdiye kadar 460 kişi başvurmuş

Türkiye Uzay Ajansı başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, Uzay’a gitmek için 460 kişinin başvurusunu tamamladığını söyledi.

Lise öğrencisinin Kuran’a tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kuran’a tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.