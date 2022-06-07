KKTC devlet kanalının müdürüne ‘seçim yasaklarına uymamak’tan hapis cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) müdürü Meryem Özkurt, ‘seçim yasaklarına uymadığı’ gerekçesiyle iki ay hapis cezasına çarptırıldı.
Yenidüzen gazetesinin haberine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasakları kapsamına girdikleri gerekçesiyle; Ekim 2020’deki Geçitköy ve kapalı Maraş’taki yayınların durdurulmasını istemiş, Özkurt’sa yayını durdurmayıp YSK’nın ihtarına uymamıştı.
Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etti.
Yargıç Ozankaya, Meryem Özkurt’un YSK’nın kararlarına aykırı hareket edip davaya konu suçları işlediğine değindi, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymasının önemini vurguladı.
Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemini de hatırlatıp sanığa iki ay hapis cezası verdiğini açıkladı.