Bitcoin dibi görmüş olabilir, diğerleri soru işareti

Uzun bir aranın ardından yükselişe geçerek yatırımcıları umutlandıran Bitcoin yeniden 29,5 bin dolara geriledi. Bazı analistlere göre bu artık dip noktası.

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Piyasadaki büyüklüğüyle dikkat çeken sabit coin TerraUSD, nisan başında dolar karşısında değerini koruyamayarak düşüşe geçmişti. TerraUSD çıpalandığı bir doların altına inmiş ve tüm değerini kaybetmişti. Uzmanlar, TerraUSD’deki düşüşün yatırımcıları uzaklaştırdığı ve kripto paraların değer kaybını tetiklediğini söylemişti.

Sabit coinlerdeki erime, kripto paraların değer kaybını da tetikledi. Piyasa yavaşça istikrara kavuşsa da sekiz haftada 1 trilyon dolardan fazla para silindi.

Ancak bu düşüş, artık durmuş olabilir. Bazı yatırımcılar, pazarın en büyük temsilcisi Bitcoin’in dibe vurduğunu düşünüyor.

Kripto veri sağlayıcısı CryptoCompare’e göre, nisandan farklı olarak, kripto fonlara genel akış mayısta pozitife döndü. Haftalık ortalama 66,5 milyon dolarlık giriş ve 49,6 milyon dolarlık çıkış görüldü.

Arizona’daki IDX Digital Assets’in baş yatırım yetkilisi Ben McMillan, “Kurumsal ve perakende yatırımcılar, acının sona erdiğini ve dibe yakın olduğumuzu kabul ediyor” dedi. McMillan, kurumsal yatırımcıların kriptoda artık uzun vadede yukarı gidecek bir potansiyel görmeye başladığını söyledi.

Ancak, nisana kıyasla mayısta yükselen trendin daha geniş pazarlarda tekrarlanıp tekrarlanmayacağını söylemek şimdilik zor.

Yatırımcılar açısından da durum düşündürücü. Çünkü enflasyon korkusuyla küresel anlamda parasal sıkılaştırma hamleleri, piyasaya giriş için iki kez düşündürtüyor.

Bununla birlikte fon verileri az da olsa umut veriyor.

Kraken Intelligence verilerine göre birkaç Bitcoin endeksli yatırım fonu geçen hafta yükseldi.

Norveçli araştırma şirketi Arcane analisti Vetle Lunde, “Bu, umut verici bir işaret” dedi.

Diğer yandan Ethereum ve diğer kripto para birimlerine odaklanan fonlar da hala para çıkışı kaydedilirken, yalnızca Bitcoin fonlarına para girdi. Bu da Bitcoin’in kripto para evrenindeki hakimiyetini yeniden kazandığını ve bir tür güvenli liman haline geldiğini gösteriyor

CryptoQuant’ın analisti Julio Moreno, “Kripto pazarlarında bir dalgalanma olduğunda, altcoinler Bitcoin’den daha yüksek riskli paralar olarak algılandıkları için daha düşük performans gösteriyorlar” dedi.

Ancak bu olumlu ‘direnişe’ rağmen riskler de sürüyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto para borsası Binance’ı kıskaç altına alması, kripto paralarda yeniden düşüşe neden oldu.