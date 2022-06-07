ABD, Binance’i kıskaca aldı: Bitcoin tekrar 30 bin doların altında

Dünyanın en büyük kripto borsalarından olan Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kıskacı altında. SEC, Binance’ın beş yıl önce BNB (Binance coin) satışıyla menkul kıymetler kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

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Binance daha önce Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlardan kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor.

ABD’de Binance hakkında daha önce de ‘piyasa manipülasyonu’ ve ‘içerden öğrenenlerin ticareti (insider trading)’ soruşturması başlatılmıştı.

Binance’a şimdi de ilk kripto parası olan BNB üzerinden bir soruşturma geldi. Şirket, 2017’de 100 milyon adet BNB satışı yaparak 15 milyon dolar gelir elde etmişti. SEC, bu satışta usulsüzlük olup olmadığını araştırıyor.

BNB satışlarının incelenmesi uzun süredir darbe üstüne darbe alan kripto piyasasında da düşüş getirdi. BNB yüzde 4 değer kaybederken, Bitcoin yüzde 5 kayıpla 30 bin doların altını gördü.