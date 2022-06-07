Kira düzenlemesinde sessizlik: 10 günü geçti ama Erdoğan ‘müjdeyi’ veremedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un, “Hem kiracıyı hem de ev sahiplerini mağdur etmeyeceğiz” sözleriyle duyurduğu kira düzenlemesinde sessizlik hakim.

24 Mayıs’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı fahiş kira artışlarına bir çözüm bulmak için zirve düzenlemişti. 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘müjde’ vereceği söylenmişti ama 12 gün geçti hala bir açıklama yok.

Bu süre zarfında kiralar da artmaya devam ediyor.

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Bakan Kurum toplantıdan birgün sonra “Kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayıp milletimizle paylaşacağız” demiş ve düzenlemeyi Erdoğan’ın açıklayacağını da sözlerine eklemişti.

Ancak bu konuşmanın üzerinden 12 gün geçmesine rağmen ne Erdoğan’dan ne bakanlıktan düzenlemeyle ilgili bir açıklama gelmedi.

Sadece Adalet Bakanı Bekir Bozdağ altı gün önce düzenlemeyle ilgili çalışmanın sonuna gelindiğini belirtmiş ve “Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil” demişti.

Bozdağ oranın nasıl belirleneceğine dair detay vermek bir yana, enflasyon ve kurdaki artış nedeniyle fırlayan kira fiyatlarının dindirilmesinde bir anlamda vatandaşın omuzuna yüklenileceğinin işaretini vermişti: ”Külfeti paylaştıran bir formülü ortaya koyacağız.”