Beyoğlu’nda kentsel dönüşümdeki binaların elektriği ve suyu polis zoruyla kesildi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe mahallesinde kentsel dönüşüme karşı çıkan ve dönüşüm için imza vermeyen mahallenin elektrik ve suyu polis zoruyla kesildi. Arbede sırasında iki mahalleli baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, Beyoğlu Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Metin Güneş’e tepki gösterdi. Güneş, mahalleliye “Provokatörler” dedi.

Fotoğraflar: AA

Beyoğlu’ndaki Fetihtepe mahallesinde yapılmak istenen kentsel dönüşüme karşı bölge sakinleri itiraz ediyor. Evlerinden çıkmayan mahalleli, bugün elektrik ve sularını kesmeye gelen ekiplere tepki gösterdi.

ANKA’nın haberine göre mahallelinin direnişi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Elektrik ve su bağlantılarının kesileceği binaların önü polis tarafından abluka altına alınırken mahalleli de bina kapılarının önünde beklemeye başladı, “Zorla dönüşüm istemiyoruz” diye slogan attı.

Bunun üzerine polis, mahalle sakinlerine müdahale etmeye başladı. Binaların önünden uzaklaşmak istemeyen yurttaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Bu sırada bazı yurttaşlar baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren mahallelilerden ikisi hastaneye kaldırıldı.

Polisin mahalleliyi uzaklaştırmasının ardından binaların elektrik ve sularının kesilmesi işlemleri için harekete geçildi. İçeriden kilitli bir binanın kapısı, kırılarak açıldı. İşlem sırasında mülk sahiplerinin de binalara girmelerine izin verilmedi.

‘Bize silah çekenlere dava açılmadı’

Fetihtepe Mahallesi Dernek Başkanı Şenel Kartal, kentsel dönüşüme karşı iki yıldır mücadele ettiklerini söyledi. 160 dava açtıklarını ve davalar devam ederken işlemlerin yapılmaya başlandığını belirten Kartal, “İnsanlar bugün 4 bin 250 lira maaşla geçinemiyorken sundukları şartlar tamamen adaletsiz” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’a seslenen Kartal, şöyle konuştu: “Bize silah çekenlere dava açılmadı. Bir tanesi, AK Parti’nin Piyalepaşa mahalle sorumlusu. Bir tanesi, mafya ayağıyla burada Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Rüstem Dindarol’un adamı. Kentsel dönüşümler tamamen müteahhitlere rant kapısı olmuş. Kaymakam bize konuşma hakkı vermiyor.”

‘Plan, 16 defa iptal edildi’

Okmeydanı Çevre Koruma, Güzelleştirme Derneği’nden Rüstem Karakuş da şunları söyledi: “Buranın mevcut planı mahkemeler tarafından 16 defa iptal edildi. 1/5000’lik, 1/1000’lik plan yok. Planın olmadığı yerde uygulama yapıyorlar. Burası riskli yer değil, yaklaşık 20-30 yıllık ömrü olan binaların yapıldığı yerler. Buranın riskli alan olduğunu söyleyip buradan başlamaları kasıtlıdır, çünkü buranın rantı yüksektir.”

Evinin elektriği ve suyu kesilen Misbah Güven ise dönüşüm için imza vermediklerini söyledi. İşlemler sırasında binaya alınmayan Güven, bin 500 lira kira desteği verildiğine dikkat çekerek, “O fiyata nasıl ev bulayım” dedi.

Avukat Cingil: Belge peşindeyiz

Mahallelinin avukatı Onur Cingil de elektrik ve su kesintilerine ilişkin karar ve belge olmadığını dile getirdi. Cingil, “Yaptıkları hukuksuzluk, zalimlik, insan haklarına aykırı. Bu, yapılabilecek en vahşi hareket. Biz, şu anda belge peşindeyiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi İnan Güney de şunları söyledi: “Geçen dönemlerde rızaya dayalı dönüşüm yapacaklarını söylediler. Gelinen noktada emniyetle, çevik kuvvetle zorbalığa dayalı bir dönüşüm arayışındalar. Haydar Ali Yıldız’a sesleniyorum, bir ses kaydı vardı, ‘Dönüşüm yaptığımızda Okçular Vakfı’na iki tane havuz yeri ayıracağız’ demişti. Haydar Ali Yıldız bu işlere meyilli.”

Müdahale sırasında dizinden aldığı yarayı gösteren bir kadın da “Elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Çaresiz bekliyoruz. Zorbalıkla bizi götürdüler. Altı tane torunum var binada. Devleti bekliyoruz artık. Verseler bile bin 500 lira destek veriyorlar. O paraya kirada ev yok” dedi.

AKP’li meclis üyesine tepki

Olayların sakinleşmesinin ardından Beyoğlu Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi Metin Güneş, mahalleye geldi.

Güneş, gelir gelmez mahallenin tepkisiyle karşılaştı. Mahallelinin sorular yöneltmesi üzerine Güneş, “Ben çözüm üretmeyeceğim, çözümü beraber üreteceğiz” diye konuştu.

Tartışmalar sürerken meclis üyesi, “Bu adada oturmayan insanlar konuşuyor” dedi. Bir yurttaş, Güneş’e, “Benim tapum burada. Çözüm üretemeyeceksen yürü git” diye tepki gösterdi.

“Bu kanunsuzluğu nasıl durduracaksınız” sorusu sorulan Güneş, “Kanun olmasa devletin destek güçleri burada olmaz” diye ‘absürt’ bir yanıt verdi.

Alanın planlarının iptal edilip edilmediği de sorulan meclis üyesi, “İptal edildi” dedi. Bunun üzerine mahalleli, Güneş’e daha fazla tepki göstermeye başladı.

Kendisine tepki gösterenlere “Provokatörler” diyen Metin Güneş, daha sonra mahalleden ayrıldı.