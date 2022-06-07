Erdoğan konuştu, dolar bir barajı daha yıktı

Dolar/TL 16,7 üzerinde yükselişini sürdürürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşük faizle üretim odaklı politikalara devam edeceklerini söyledi.

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Dünkü konuşmasında fiyat istikrarını ‘işine gelen seviyedeki bir döviz kuruyla cari fazla artırarak’ sağlamayı planladığını belirten Erdoğan, “Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” demişti. Cumhurbaşkanı, “Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var” diye de eklemişti.

Düşük faiz istemesinin sebebini, kamu ve dahil olursa özel sektör bankalarıyla düşük faizle sağlanacak kredilerin yatırıma gitmesi sözleriyle anlatan Erdoğan, bununla istihdam, üretim, ihracat ve büyüme sağlanacağını belirtmişti. Erdoğan ekonomi programının meyvelerinin savaş kaynaklı gecikme nedeniyle 2023 ilk aylarında görülmeye başlayacağını da söylemişti.

20 Aralık’tan beri ilk kez

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yüzde 10 değer kaybıyla sonuçlanan sert yükselişin ardından 16,5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL 20 Aralık’tan beri ilk kez 16,74 seviyesini gördü. TL bugün dolar karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Kur saat 11:43’de 16,74 seviyesinden işlem gördü.

Erdoğan yönetiminin uyguladığı ekonomi tercihleriyle düşük faizle ihracat odaklı bir üretim canlılığı hedeflenirken, böylece kalıcı cari fazla veren bir ekonomik yapı öngörülüyor.

Ancak küresel petrol, emtia, gıda fiyatlarında savaş kaynaklı sert yükselişler, Türkiye’nin bu yıl için cari fazla vermesine imkan tanımayacak boyuta ulaştı.

Ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 40 milyar dolara yaklaştı ve her geçen gün yukarı revize ediliyor. Bu da politikanın temelini oluşturan ekonominin döviz fazlası verecek hale bu yıl gelemeyeceğini ve döviz ihtiyacının devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişmeler, düşük rezervler kaynaklı endişeleri piyasalarda her zaman canlı tutuyor.