İstanbul Analytics: Dolar/TL’de oyunun sonu çok yaklaştı

Dolar/TL 16 barajına dayanmışken, kamu bankalarının mudahalesiyle ayakta durabilen TL’de ‘oyun sonunun çok yaklaşıldığı’ uyarısı geldi.

Avro/TL ise altı ay sonra ilk defa 17 seviyesini aştı.

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TL, dolar karşısında ay başından beri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi.

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izledi. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16’ya yaklaştı ancak henüz bu seviyenin üstünü test etmedi.

Merkez Bankası’nın mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duyarken, rezervler de erimeye devam ediyor. MB’nin swap hariç rezervleri eksi 52 milyar dolara kadar geriledi.

MB ‘yeni savunma hattı’nı koruyabilir mi?

İstanbul Analytics’in bu sabah yayımlanan raporunda şunlar kaydedildi: “Hafta boyunca dolar/TL’de yeni savunma hattı 16’yı koruyan MB, oldukça yüksek bedel ödedi. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz veri ve anektodlara göre, günde 1 milyar dolar döviz satmış olabilir. Sonuçta, MB’nin müdahale için kullanılabilecek rezervleri 30 milyar doların da altına gerilemiş olmalı.

MB açısından net döviz girişi turizm gelirleri vasıtasıyla olacak. Bu meblağ haziran-eylül döneminde en fazla ayda 5 milyar dolar tutar. Buna karşın, MB halen müdahale için ayda bu girişin dört katı döviz satıyor. Oyun sonunun çok yaklaştığını bu aritmetikten bile görebiliriz.”

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 16’nın hemen altında başladı. Kur saat 12.25 itibariyle 15,9 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/TL’yse saat 12.28 itibariyle 17,01’den işlem görüyor.