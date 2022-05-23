MB anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi fırladı

Merkez Bankası’nın (MB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye çıktı. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44’tü. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 17,57’ye yükseldi.

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Hükümetin geçen yıl eylülde uygulamaya koyduğu yeni ekonomi modelinde, faizlerin indirilmesiyle enflasyonun düşeceği söylenmişti. Ama yaklaşık dokuz aylık dönemde tam tersi oldu; MB’nin politika faizi 500 baz puan indirilse de enflasyon üç haneye doğru emin adımlarla konşuyor. TL’deyse değer kayıpları dur durak bilmiyor.

Resmi verilere göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimcilere göre oran çok daha yüksek.

MB’nin anketine katılanlar yıl sonu tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 57,92 bekliyor.

12 ay sonrası için enflasyon artışı beklentisiyse yüzde 33,28.

Bir önceki ayın anket sonuçlarında TÜFE için yıl sonu beklentisi yüzde 46,44, 12 ay sonrası içinse yüzde 28,41 olarak açıklanmıştı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL’yken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL.

Katılımcıların büyüme beklentilerinde sınırlı da olsa yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 olan büyüme beklentisi yüzde 3,3’e çıktı.