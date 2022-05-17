Dolar 16’ya dayandı: Eksi rezervle buraya kadar mı?

Kamu bankalarının döviz satışlarıyla bir süredir belli bantta hareket eden dolar/TL kurunda müdahaleler yetersiz kalmaya başladı. 15-15,5 bandını da kıran kur 16’ya doğru koşuyor.

Dolar/TL saat 10:44 itibariyle 15,86’dan işlem görüyor.

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Dolar/TL, yaklaşık 11 günlük yükselişle kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık’tan beri ilk kez 15,5’in üstüne çıkarken analistler kamunun yön belirleyici olduğu kur politikasına yönelik risklerin özellikle de orta vadede arttığına dikkat çekiyor.

Türkiye’ye ait varlıkların taşıdığı riski gösteren CDS’ler 700 puanı aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay seyir izlemişti. Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı daralma endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son günlerde TL, dolar karşısında ay başından beri yüzde 6,5 değer kaybetti.

Birçok bankacı dolar/TL’nin yeni işlem bandını 15-15,5 olarak tahmin ediyordu. Ancak bu seviyenin aşılmasıyla birlikte piyasa kamunun güçlü şekilde seviyelerin üst bandını savunup savunmayacağını takip edecek. Bankacılara göre güçlü döviz satışı yapılmazsa kurda yeni bant 15,5-16 olabilir.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası’nın (MB) negatif rezervleriyle sürdürülebilirliğini sağlamak için TL’nin dolar karşısındaki değer kaybını bir ‘gereklilik’ olarak görüyorlar.

Ancak yine de kısa vadede TL’nin değerini belirleyebilen bu politikanın orta ve uzun vadede sürdürülebilirliğine yönelik piyasanın büyük bölümünde endişe hakim.

Kur şoku beklentisi

İstanbul Analytics’in dünkü raporunda şöyle denmişti: “…çok kaba hesapla MB rezervlerinin döviz müdahalesi hariç dahi ayda 7-10 milyar dolar eriyeceği bir döneme girdik. Eğer enflasyona endeksli bono dövizden TL’ye dönüş sağlarsa, deprem tarihini öteleriz ama en geç iki ay içinde 21 Aralık benzeri bir kur şoku ya da bir ay içinde sermaye kontrollerinin ilanı çok yüksek olasılık taşıyor.”

Eksi rezerv

Artan enerji maliyetlerinin de etkisiyle Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duyduğu döviz finansman miktarı her geçen gün artarken Türkiye’nin enerji ithalatının neredeyse tamamı MB’nin rezervlerinden karşılanıyor.

MB’nin net rezervleri 6 Mayıs itibariyle 15 milyar dolar seviyesinde. Piyasanın daha önce ekonomide ya da siyasette eksi 60 milyar dolara geldiğinde önemli değişiklikler getirmesi nedeniyle takip etttiği MB swap hariç rezervleriyse önceki haftalardaki eksi 45 milyar dolardan eksi 48 milyar dolara indi.