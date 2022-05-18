Piyasa kamunun döviz satışına kilitlendi: TL’de değer kabına devam mı?

Dolar/TL, 10 günlük aralıksız yükselip benzer para birimlerinden negatif ayrışarak neredeyse 16’ya ulaşırken, kamu kontrollü kur politikası başta olmak üzere ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği sorgulanıyor.

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Ay başından beri TL’nin dolar karşısındaki yüzde 7,5 değer kaybının devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi. Dolar/TL iki hafta önceye kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız dokuz gün yükselirken, kur bu sabah itibariyle 15,94 seviyesine kadar yükseldi. Kur saat 10:03’te 15,92’den işlem gördü.

Piyasalarda yeni dış döviz kaynağı, kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip ediliyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Dolar/TL’de 15 üstünde bireysel talep görmeye başladık yabancılarsa çok aktif değil piyasada. Kurumların döviz talebiyse çok yüksek. Döviz arzıysa sadece kamudan yapılıyor. Enerji ithalatı için de yüksek bir döviz ihtiyacı var” dedi.

İşlemci, şöyle konuştu: “Bu tablonun ötesinde küresel dolar talebi de çok yüksek, tedarik zincirleri sorunlu. Dış şartlar da Türkiye lehine değil. Dolayısıyla dolar/TL’nin 15 altında kalması imkansızdı. Şimdi yeni politika seti içinde dolar/TL’nin hangi bantta kalacağını ve bu yeni bandın ne kadar sürdürülebilir olduğunu görmeye çalışıyoruz. Yeni enstrümanlarla bunun nasıl destekleneceği önemli.”