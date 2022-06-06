Erdoğan: Tüm memurların ek göstergeleri 600 puan yükseltilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil, hayat pahalılığı sorunu var” dedi.
Erdoğan ayrıca tüm memurların ek göstergelerinin 600 puan yükseltileceğini de duyurdu.
Kabine toplantısı sorası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* İklim kanununun hazırlıklarına başladık.
* Talep kaynaklı bir fiyat artışı yok. Üretim konusunda da, hamdolsun, üstesinden gelemeyeceğimiz sıkıntı yok.
* Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine faizi düşürmeye devam edeceğiz.
* Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.
* Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacak.
* Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200’den 3 bine çıkacak.
* Artışlar elbette, halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.
* Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz.
* Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.
* Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.
Güncellenecek…