Dolar/TL 16’yı geçti

Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16’yı geçti.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemiş, daha sonra aralıksız yükselişle 16’ya yaklaşmıştı.

Güncellenecek