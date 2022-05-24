Dolar/TL 16’yı geçti

Dolar/TL 10 günlük yükselişin ardından 16’yı geçti.
Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemiş, daha sonra aralıksız yükselişle 16’ya yaklaşmıştı.
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