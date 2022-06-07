Lise öğrencisinin Kuran’a tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya Valiliği, Serik ilçesindeki bir lisede bir öğrencinin Kuran’a tekme atmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Lise öğrencisinin Kuran’a tekme atmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılmış ve tepki toplamıştı.

AA’nın haberine göre, valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir.”

Açıklamada, idari olarak öğrencilerle ilgili disiplin işlemlerinin başlatıldığı, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapmak üzere il milli eğitim müdürlüğünce eğitim müfettişi görevlendirildiği belirtildi.