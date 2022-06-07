Kılıçdaroğlu, muhafazakar genç kadınlara seslendi: CHP eski CHP değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar genç kadın seçmene seslenerek, ‘‘CHP eski CHP değil; siz de eski siz değilsiniz. Aynı değerleri savunuyoruz” dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Ekonomi Bakanı Nureddin Nebati’nin “Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” ifadesine yanıt vererek, ”Bir ülkenin hazine ve maliye bakanı var olan sistemden dar gelirlerin zarar gördüğünü itiraf ediyor ve bu zarar aynen devam ediyorsa, hiçbir önlem alınmıyorsa bu iktidar kendi kuyusunu kazıyor demektir. Bu iktidarı hep birlikte göndereceğiz tepedekini de emekli edeceğiz” diye konuştu.

‘Biz hayatta olduğumuz sürece…’

Kılıçdaroğlu AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’ya ziyaretinde kendisine, kapısına dayandığı SADAT’ın sorulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın SADAT yöneticilerini gizli toplantılara davet ettiğini söyleyerek ”Korkmayın” dedi ve ekledi:

“Biz hayatta olduğumuz sürece, son CHP’li ayakta olduğu sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, asla korkmayın. Çünkü biz Kuvayi Milliyeci’yiz. Onlara da söyledim. Bunları söyleyen adam devletin en mahrem bilgilerinin tartışıldığı ortamda MİT müsteşarının yanında oturuyor. Bunları söyleyen adamın o masada ne işi var. Benim onunla işim yok tanımıyorum demişti. Masada fotoğrafını yayımladım. Onu o toplantılara davet eden adamdan bu ülkeye bir fayda gelmez. O kişileri o masaya oturtup devletin sırlarını paylaşan adamdan zarar dışında fayda gelmez. Bunların tamamını bitireceğiz.”

CHP liderinin açıklamalarında diğer öne çıkan maddeler şöyle:

‘Aynı değerleri savunuyoruz’

“Bize katılın derken çiftçileri üreticileri taksiciyi herkesi istiyorum ama muhafazakar genç kadınların da bize katılmasını istiyorum. Muhafazakar genç kadın kardeşlerim size de iki çift lafım var. Bunların ne yaptığını biliyorsunuz. Gezi olayları dolayısıyla bu ülkenin kadınlarına nasıl hakaret edildiğini biliyorsunuz. Yarın döner bunlar size de hakaret eder. Ama biz şuna inanırız cennet anaların ayakları altındadır. Ve kadına saygı duyarız. Efendim CHP diyecekler bize hep CHP’yi kötülediler diyecekler şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık beraberiz, artık birlikteyiz aynı değerleri savunuyoruz.”

‘En büyük kaynak transferi’

“Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferini yaşıyoruz. Büyük ihaleleri çağıyorlar sana verdim diyor ihaleyi. Kanunların hiçbir önemi yok. Biz bunlara beşli çete diyoruz. İkincisi tamam ben yapacağım ama bankalar bana para vermiyor. Doları avroyu nereden alacağım? Yurt dışından. Bu saray beslemelerine aynı zamanda Hazine’yi garanti ediyorlar. Üçüncüsü, gelir garantisi veriyorlar. Şimdi yap-işlet-devret. Dördüncü, dolar bazında aldım Amerika’da enflasyon acaba onu da bizim vatandaşların sırtına yıksak mı diyorlar. Evet yıkalım diyorlar. Yani gelir garantisinin dışında enflasyon garantisi de veriliyor. Ya iktidar değişirse ne olur diyorlar. İktidar değişirse yetkili İngiliz mahkemeleri olsun diyorlar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum ister İngiliz İster Amerikan ister Japonya mahkemelerini nereyi yetkili kılarsanız kılın burnunuzdan fitil fitil getireceğim. O hakkı alıp bu millete teslim edeceğim. Daha yetmiyor diyorlar ki ‘Parayı ihaleyi garantiyi aldık, e ben dağıttım bu parayı, meraklanma’ diyor ‘Sana ayrıca ek gelir garantisi veriyorum’ diyor…”