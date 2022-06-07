Babacan: Ortak aday için acele edilmemeli

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı partinin ortak cumhurbaşkanı adayı açıklama konusunda acele etmemesi gerektiğini söyledi. Babacan, ”Temel politikalarda ortak söylem oluşmadıktan sonra ortak aday belirlemek risk” dedi.

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Genel seçimlere bir sene varken, hem iktidar hem de muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor. CHP, İYİ Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti, parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelmişti. Ancak altı partinin görüşmelerinden ortak aday konusunda net bir çıkış henüz gelmedi.

Babacan: Ortak söylem oluşmadıktan sonra risk

Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’e konuşan Babacan, aday belirlemede acele edilmemesi gerektiğini söyledi: ”Kamuoyunda merak var. Hükümet tarafından baskı var, hadi açıklayın diye. Ama kendi aramızda tüm partiler bu konuda rahatız. Acele etmenin faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Bugün hemen konuşmamız gereken bir konu olmadığı konusunda tutarlıyız. Öbür türlü çok riskli olur. Mesela Vatikan’daki gibi şimdi kapansak beyaz duman çıkana kadar çalışsak, bir ortak aday belirlesek, ben endişeliyim. Çünkü temel politikalarda ortak söylem oluşmadıktan sonra ortak aday belirlemek risk. Cumhurbaşkanı adayı belirlendiği anda ona her şeyi soracaklar. Projektörler altı partiden adaya dönecek. O aday hangi soruya, nasıl cevap verecek. ‘Ben bilmem altı parti bilir’ mi diyecek yoksa kendi dağarcığıyla mı cevap verecek.”