Boğaziçi protestoları: Öğrencilerle dayanışma gösterenlere hapis cezası

CANAN COŞKUN

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, sekiz sanığa ‘polise direnme’ suçlamasıyla beşer ay, bir sanığa da ‘polisin parmağını ısırmış olabileceği’ iddiasıyla 6 bin TL adli para cezası verdi.

Mahkemenin hâkimiyse sanıkları arasında Osman Kavala’nın da bulunduğu Gezi Parkı davasında İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat kararı veren heyette yer alan Talip Ergen.

İstanbul 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yalnızca sanık avukatları katıldı.

‘Görüntüler izlenirse suç olmadığı görülecek’

Sanık avukatlarından Çağan Yazıcı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği herkesin izin almadan gösteri ve protesto yapabileceğini söyledi. Avukat Yazıcı, yargılanan kişilerin adliyeye doğru hareket ederken polislerin etrafını sarmasıyla gözaltına alındıklarını hatırlattı. Yazıcı, sanıklara yöneltiler suçun oluşabilmesi polisin uyarı yapması, dağılanlar için gerekli süreyi tanıması gerektiğini vurgulayarak “Bunların hiçbiri yapılmadı. Görüntüler izlenirse ortada bir suç olmadığı görülecektir” dedi.

Sanık avukatlarında Nurgül Uzuntaş da “Kanun maddesinin unsurları oluşmadı, çünkü gösteri yapılmadan polis gözaltına aldı. Bu bilirkişi raporuyla cezalandırmaya gitmek ne hukuka ne de vicdana uyuyor” dedi.

‘Şimdiye kadar hiç ceza verilmedi’

Sanık avukatı Arkın Hürtaş’sa İstanbul Adliyesi’nde Boğaziçili öğrencilerin yargılandığı davaların hiçbirinde ceza verilmediğini ifade etti ve “Öğrencilerle dayanışmaya gelen kişilere ceza verilmesi yargısal sürecin bütünlüğüne uygun değildir” dedi.

Üç dakikalık karar arası

Avukatlar konuştuktan sonra mahkeme üç dakikalık bir karar arası verdi. Mahkeme üç dakika sonra kararını açıkladı.

Mahkeme 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32’nci maddesinde düzenlenen ‘direnme’ suçlamasıyla Zeynep Çelik, Temel Kılıç, Samüt Karabulut, Murat Yıldırım, Faruk Yıldırım, Ergin Çavik, Cihan Uyanık ve Eren Özmen’e beşer ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelenmedi.

Bilirkişinin ‘polisin parmağını ısırmış olabileceğini’ belirttiği Rüya Kurtuluş’a hem Türk Ceza Kanunu’nun 265’inci maddesinde düzenlenen ‘görevi yaptırmamak için direnme’, hem de 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32’nci maddesinde düzenlenen ‘direnme’ suçlamasıyla toplam 6 bin TL adli para cezası verildi.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerle dayanışmak isteyen kişiler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde 12 Şubat 2021’de bir araya gelmiş, polisin hiçbir uyarı olmadan dokuz kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili görüntüleri aynı zamanda polis olan bir bilirkişi incelemişti. İnceleme raporunda gözaltına alınan dokuz kişiden birinin polisin elini ısırdığı iddia edilmişti.

Yargılananlar ve avukatları bu bilirkişi raporuna itiraz etmişti ancak hâkim bu talebi reddetmişti.

Duruşma savcısı da bilirkişi raporuna dayanarak esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada sekiz sanığın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu ihlal ettiği iddiasıyla ‘direnme’ suçundan üç yıla kadar hapsi istenmişti. Polisin elini ısırdığı iddia edilen sanığın da ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Yargılanan kişilerden biri yakalanamadığı için hakkında ceza isteminde bulunulmamıştı.