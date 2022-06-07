Özdağ’ın teşekkür ederken Soylu’ya sataşması Bakan Koca’yı kızdırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine teşekkür ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sataşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a tepki gösterdi: “Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!”

Görsel: Diken

Özdağ iki gün önce Twitter hesabı üzerinden Hatay’daki Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde Türk acil doktoru olmadığını iddia eden anonim bir Facebook gönderisinin ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazmıştı: “Türk insanının kendi ülkesinde ikinci sınıf olması sürecini yaşıyoruz. Arapları üstün insan, Arapçayı kutsal dil zanneden zihniyet Türk milletine kendi ülkesinde mülteci olma hissini yaşatıyor. Herkes kendi vatanına dönecek. Kurulan iç savaş ve bölünme komplosunu Zafer Partisi bozacak.”

Özdağ bu sabah aynı tweet’i alıntılayarak Bakan Koca’nın kendisini aradığını ‘acil serviste dört doktorun görevli olduğunu, ikisinin Türk ikisininse Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını söylediğini’ yazdı.

Zafer Partisi lideri daha sonra Soylu’ya atıfla şunları dedi: “Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik.”

Sağlık Bakanı Sayın F.Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti.Kendisine ilgisi için teşekkür ederim. Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik. https://t.co/V0BNTWkjVe — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 7, 2022

Özdağ’ın bu tweet’ini alıntılayan Bakan Koca’ysa Soylu’yu şöyle savundu: “Sn. Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!”