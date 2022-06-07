Erdoğan öğretmenlere de müjde verecekmiş

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlere yakında bir müjde vereceğini söyledi.

Erdoğan dün memur ve emeklilere 600 puan ilave ek göstergeyi müjdelemiş, iki hafta önce de Uzay’a gitmek isteyenleri ‘sevindirmişti’. Cumhurbaşkanının fahiş kira zamlarını dindirecek bir müjde de vermesi bekleniyor.

Bakan Özer, Erdoğan’ın ‘müjdesini’ şöyle anlattı: “Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul’a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50’si İstanbul’a atamayı planlıyoruz. 2022-2023’e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi cumhurbaşkanımız açıklayacak.”

Özer, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak için okula gitmeyen 12’nci sınıf öğrencilerinin ‘devamsızlıktan kalmayacağını’ da söyledi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, eğitim sisteminden kaynaklanan yetersizlikler nedeniyle son sınıfta okula gitmemeyi tercih ediyor. Bunun yerine dışardan eksik kaldıkları konuları tamamlamaya çalışıyorlar.

Özer bu konuyla ilgili “12’nci sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın” dedi.